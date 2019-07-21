梁朝偉出演「滿大人」被罵爆！　漫威大作《上氣》陷辱華風波

▲梁朝偉演出《上氣》滿大人。（圖／翻攝自Comicbook）

記者蔡儀潔／綜合報導

漫威工作室於台灣時間21日早宣佈《上氣》陣容，金馬影帝梁朝偉將出演「滿大人」一角。消息一出，直衝微博熱搜榜，網友就「滿大人」是否等同辱華形象「傅滿洲」吵翻天，梁朝偉也因接了這個角色被怒批，「『黃禍』的代表人物，歐美歧視華人的縮影都敢演」。

▲滿大人是男主角上氣的父親，是片中的大反派。（圖／漫威、《歐洲攻略》劇照）

「上氣」這個角色是1970年代，由作家Steve Englehart與Jim Starlin所創作，當年正是李小龍與中國功夫旋風席捲西方世界之時，漫威在當時取得了李小龍系列的反派「傅滿洲」角色授權，並且創造了他的兒子「上氣」這個人物。在漫畫中，上氣發現他的父親是其實是超級惡霸後，成為起而對抗之的正義英雄。

▲傅滿洲這個瘦高禿頭、面目陰險、滿清官員形象的角色，成為反面人物的代表。（圖／翻攝自Youtube ／@电影说脉豹）

電影《上氣》一直備受爭議，如今隨著梁朝偉出演「滿大人」這一角色，辱華風波再次甚囂塵上。不少人認為，滿大人就是傅滿洲，「滿大人是外國官員對滿清官員的稱呼，原型為傅滿洲，1980年美國華裔發動抵制傅滿洲運動，但漫威作出的妥協僅僅是將部分作品中的傅滿洲改成滿大人。」

認為《上氣》辱華的網友表示，「傅滿洲也好，滿大人也罷，都是西方人眼中擬化的『黃禍』，滿大人≈傅滿洲 」、「滿大人都不用管什麼背景，名字就是西方為了辱華編出來的，這怎麼洗？就好像漫威出了個黑人英雄叫尼哥，然後背景也是高等教育啥的，別說黑人了你覺得正常嗎？」、「同不同真的很重要嗎，都一家公司做的，我不信不知道這回事，也不信靈感不是從這來的，真的有點心考慮中國粉絲，避嫌都不懂嗎」。

梁朝偉也因出演「滿大人」這個角色被罵爆。網友紛紛表示，「梁朝偉是瘋了嗎！這可是傅滿洲啊啊啊」、「可怕，『黃禍』的代表人物，歐美歧視華人的縮影都敢演」、「現在不擇手段撈錢，什麼原則」、「梁朝偉想躋身國際想瘋了」。

但也有網友認為「滿大人和傅滿洲不是一個人」、「無辱華情節，其實上氣也沒有，只是傅滿洲有」、「現在說«上氣»辱華的，真的都是些沒看過漫畫也不瞭解滿大人的假粉絲和行銷號」、「過分解讀不好，他們甚至連前因後果都不知道，就瞎起哄拔歷史我覺得很可笑，我更希望我國的實力派明星走上國際市場」。

▲ 由於傅滿洲的愛好是殘殺白人，因此被認為是「黃禍論」的擬人化。（圖／翻攝自Youtube ／@电影说脉豹）

據瞭解，虛構反派角色「傅滿洲」是整天穿著大袍子，瘦高禿頭，倒豎兩條長眉，有兩撮非常長的鬍子，面目陰險的形象，而這一形象在20世紀20年代的美國被廣泛傳播，導致後來有非常多的文學、影視作品都以傅滿洲為原本進行人物創作。傅滿洲逐漸被西方視為『黃禍』的擬人化形象。

「黃禍（Yellow Peril）」則是指成形與19世紀的一種極端民族主義理論。該理論宣揚黃種人對於白人是威脅，白人應當聯合起來對付黃種人。因此，傅滿洲也被認為是西方辱華觀念下，塑造出來的典型辱華形象。