柯文哲自認「誠實豆沙包」：知識、經濟份子跟我一樣焦慮

▲柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲仍未鬆口是否角逐2020總統大位，不過動作頻頻，21日前往台南衝人氣、試水溫。柯文哲受訪時表示，他認為自己是「誠實豆沙包」，最近都在想台灣下一步要怎麼辦，猜想知識份子跟產業界經濟份子這個禮拜應該都跟他一樣焦慮。

柯文哲才暗批總統蔡英文與高雄市長韓國瑜是「菜包」與「草包」，20日又在臉書以「公事包」為題發文，被問到自認公事包嗎？柯文哲表示，「沒有啦，講完就算了，很多包啦，誠實豆沙包什麼都有」；柯說，最近這段時間，都在想一個問題，到底台灣下一步要怎麼辦，雖然也不是一個總統就可以影響台灣的全局，不過他還是重要的人物，重要的是後面的象徵意義，至少那些知識份子跟產業界經濟份子，「我猜這個禮拜跟我一樣很焦慮。」

至於有想到解決方法嗎？柯文哲嘆了一口氣說，「方法是人想出來的，看看吧，常常是這樣，心存善念、盡力而為，do our best去做，就好像我們當醫生，也不是每一個病人都救回來，盡我們的能量去做，剩下就給天去決定。」

對於北部、南部支持度哪邊比較好的提問，柯文哲回說，對我來講，假日有時候到南部看一看，也是增廣見聞，認識朋友，看看有哪些是台北市可以幫忙或改進的，「對我來講是學習之旅，沒有在考慮什麼支持度不支持度的」。