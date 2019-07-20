入職半年沒保險！女老師獲賠3萬　收到校方1.5萬枚硬幣...她氣哭

▲張女收到校方的賠償金，整整數了6、7個小時才清點完畢。（圖／翻攝梨視頻，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

四川成都市一名張姓女子近日辭去老師一職，同時發現在入職的這段期間，校方不僅沒有簽訂勞動契約書，也沒有幫她申請保險。事後，她向相關單位申訴，獲賠7500元（台幣約3.3萬元），但竟收到對方送來15000枚硬幣，讓她清點數目時當場氣哭。

據了解，張姓原本是四川綿陽某間培訓學校的國文老師，從2018年入職已半年的時間，卻在今年6月遭校方辭退。事後，張老師發現校方未簽勞動契約書，也沒幫她申請勞保，因此向相關單位提出申訴，被獲賠7500元（台幣約3.3萬元）；直到7月16日終於收到校方的賠償金。

▲張女收到的賠償金幾乎都是零錢。

不過，當時校方給了王女一個箱子，她打開一看，裡面竟是滿滿的零錢。她將硬幣全部倒在桌面上清點，估計重量約為22.5公斤，事後存硬幣到戶頭時，直到銀行關門都還沒清點完成。張女表示，「事後去處理這件事時，校方說，既然妳要走了，當然要報復妳一下。」

此外，張女提到，該校負責人還表示，錢都已經賠了，要不要都不干他們的事。事後，張女便要求對方道歉，「你們用硬幣來侮辱我這件事情就非常不對」。

培訓學校負責人對此表示，她14日到外地出差，在出發之前已將7500元（台幣約3.3萬元）的現金交給財務人員，全是100元面額的人民幣，但財務人員卻私下換成硬幣，「我擔心出事，還特地打電話給其中一位老師，請他幫忙協調處理。」除此之外，她也強調，學校會將此事進行通報，並對財務人員進行警告處理。