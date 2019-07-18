「陪董娘吃飯血拚」月薪破50K　他想離職：會不會太草莓！網點破關鍵

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「陪董娘吃飯血拚」月薪破50K…他萌生離職！網一針見血點破關鍵

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▲上班族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲想到要陪老闆娘吃飯，原PO就頭疼！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「這樣會不會太草莓了？」有上班族抱怨，薪水高達50K，但每個月有一周要陪老闆娘逛街吃飯，直到晚上10點才可下班，讓他一度想離職。而網友也一針見血給予建議，「你要想的是，這份工作經驗對你未來有沒有幫助！」

一名網友在PTT「Salary」版透露，目前在家族企業上班，資歷未滿一年，月薪破50K，「待遇還不錯」，近日卻萌生離職念頭，並不是因為工作太繁重，而是要陪老闆娘吃飯、逛街，讓原PO好崩潰。

原PO說，董娘其實是一位家庭主婦，掛名顧問一職，每個月會安排一周進公司查勤，上班時間，原PO要負責談天說地，下班時間要陪董娘吃飯血拚，直到晚上10點才可回家，「老實說跟她聊天很痛苦，要一直附和跟你價值觀完全不同的人！」

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▲「陪董娘吃飯血拚」月薪破50K…他萌生離職！網一針見血點破關鍵（圖／翻攝PTT）

▲網友持不同看法！（圖／翻攝PTT）

「每個月會有一週很痛苦，如果這樣就想離職會不會太草莓了？」原PO無奈尋求網友建議，不少人看完後，紛紛給予回應「為了50K以上，我會忍」、「不會..50k也只比35k多15k，一週痛苦15k我不要」、「三十歲以前會忍」、「你要想的是，這份工作經驗對你未來有沒有幫助...」、「誰看到老闆不是陪笑臉..只是你陪的時間比較長而已」、「如果工作輕鬆50k就別輕易走」、「聽起來跟小白臉有87%像」。

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關鍵字：月薪,吃飯,離職,血拚,逛街

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