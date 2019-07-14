老師當同學面吵架...罵同事「沒懶X」遭罰6千！法官：損男性顏面

▲老師吵架怒罵「沒懶趴」，遭罰6000元。（圖／示意圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

高雄市某私校科大兩名教師去年畢業典禮時在禮堂發生衝突，吵了起來，楊姓教師直接飆罵對方「你沒懶趴」，讓孔姓教師感到非常生氣，不堪辱罵、憤而提告。橋頭地方法院依公然侮辱罪判處楊師6千元罰金，得易服勞役6日。

兩名教師為同事關係，畢業典禮當天，楊姓教師因為要攝影，不小心踩了孔姓教師一腳，孔師要求道歉，雙方發生爭執，從禮堂內吵到大門口，孔師要求楊師道歉，但楊師不肯，反而以「你沒懶趴」、「紙老虎」等字眼辱罵對方，孔師氣不過，直接提告。

案經橋頭地方法院審理後，認定「你沒懶趴」、「紙老虎」等語是暗指對方沒膽量、虛張聲勢，屬於輕蔑人格的用語，「一般男子受此辱罵，必感難堪」。且地點位在大禮堂外，也已經符合「公然」之要件。

楊姓教師到案後，也坦承犯行，法官指出，原先就是楊不慎踩踏孔師的腳部在先，被對方要求道歉之後，還用強勢態度，以言語激怒人，而其所使用的言語已經足以損害名譽，欠缺尊重他人人格法益之觀念。

開庭審理後，楊師表明願意賠償3萬元，但是與孔師要求的50萬元有差距，雙方未能和解，孔師也不願讓步，法官認定，由於楊師吳其他犯罪紀錄，判處6千元罰金，得易服勞役6日，可上訴。