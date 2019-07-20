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一件件鋪平攤開！馬路凌晨秒變曬衣場　超密集照網傻眼：去草叢開趴喔

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▲▼ 一件件鋪平攤開！馬路凌晨秒便曬衣場　超密集照網傻眼：去草叢開趴喔 。（圖／翻攝我是太平人）

▲馬路竟然變成曬衣場。（圖／翻攝我是太平人，下同）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

這畫面未免也太誇張吧！一名網友在臉書社團「我是太平人」上傳一段影片，只見凌晨的馬路上被鋪滿了衣服，每件衣服還攤的相當平整，看起來就像是在曬衣服一樣，行徑相當誇張，因此引發不少網友社議。

原PO表示，「這也太扯了吧⋯⋯這是台灣嗎？不敢置信？」從畫面中可見，五顏六色的衣服被攤開放在馬路上，整條馬路被占據了一大半。貼文一出，引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「我下午有看到一個中年男子，開車來鋪衣服」、「應該是舊衣回收改賣破布業者吧」、「該不會全部跳去草叢開趴？」、「剛被外星人抓走的一群人...」。

▲▼ 一件件鋪平攤開！馬路凌晨秒便曬衣場　超密集照網傻眼：去草叢開趴喔 。（圖／翻攝我是太平人）

對此，警方表示，長億重劃區目前尚屬新興重劃區，相關道路已完竣開通，民眾恐認為該處人車稀少，貪圖一時方便，將疑似回收衣物堆放路面占用道路，而警方到場後，衣服都已經被全數收起，之後將持續派員關注及查訪，如有發現此情，將依道路交通管理處罰條例第82條1項1款處置1200-2400元罰款。

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關鍵字：馬路,曬衣服,曬衣場

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