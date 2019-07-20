長崎縣時雨量破百　日氣象廳發布大雨特別警報：強度數十年一見

▲氣象廳官員已針對土石流、洪水、強風、巨浪等狀況提出警示。

記者詹雅婷／綜合報導

受到今年第5號颱風丹娜絲（Danas）的影響，日本長崎縣西部出現猛烈大雨，五島列島及對馬市1小時降雨量衝破100毫米。對此，日本氣象廳20日當地上午10時許發布最高的第5級別「特別警報」，部分地區的降雨強度是數十年才會出現一次，呼籲民眾採取行動確保自身安全。

日媒NHK引述氣象廳消息指出，丹娜絲今上午以每小時25公里的速度往朝鮮半島西南岸北移，進入暴風圈的長崎縣的五島列島及對馬地區降下豪雨，氣象廳發布「短時間大雨情報」。

數據顯示，對馬市美津島町周邊地區在今上午8時40分之前的1個小時之內，降下約110毫米的降雨；在五島列島的新上五島町，當地上午10時在12個小時內降下350毫米降雨。

預測指出，長崎縣接下來幾個小時將會持續降下大雨，局部地區有可能出現80毫米的時雨量，目前已針對對馬市、五島市、新上五島町、小值賀町、西海市的江島與平島、佐世保市宇久地區發出大雨警報。