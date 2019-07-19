【影】直擊／北車30年翻牌式時刻表退場「年底改LED」　網淚喊可惜

記者胡順惠／台北報導、攝影

台北車站大廳僅存全台唯一的「翻牌式時刻表」，陪千千萬萬個旅客走過30個年頭，不過今年4月開始變成一片空白，原來是近年來故障頻繁，因此台鐵決定耗資2000萬預算翻新，12月底改成全彩式LED，以後不只能放車次資訊，還能放上更多宣導資訊。消息一出，許多網友都覺得很可惜，希望能維修並保存下來。

▲▼北車30年翻牌式時刻表年底退場。（圖／記者胡順惠攝，下同）

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翻牌式時刻表變換車班時刻時，總會發出「啪啪啪」的翻頁聲響，就像是在變魔術一樣，也被稱為「翻翻板」，台鐵目前只剩台北車站大廳還保存下來。台鐵電訊主任呂理課展示已經壞掉的「翻翻版」表示，自民國78年香港大東公司標到後，再到瑞士Omega訂製，至今已經超過30年歷史。

呂理課摸著已經拆卸下來的時刻表表示，大廳有北上、南下兩部分，一排7個、兩排14個，總共28個，只要任何一個地方壞掉，就會全部一起故障，這1至2年來故障頻繁，一直找備品更換，今年3月開始無法修理，4月暫停。他感嘆，「是真的沒辦法了，才會讓它（翻翻版）停下來休息。」

▲▼台鐵電訊主任呂理課表示，零件與程式都已經出現問題。（圖／記者胡順惠攝）

「翻翻版」上依稀能看到黏貼過的痕跡。呂理課解釋，台鐵捷運化後增加許多車站，像是北湖、汐科都是現在才有的，但這些車站原本不存在訂製的時刻表裡，因此只好想辦法自行列印貼上，當初瑞士設計時是平衡的，貼紙上去增加重量，造成不平衡，短時間看起來沒問題，但齒輪增加磨損，造成機器卡住但還是繼續轉，故障才會越來越多。

許多人扼腕「翻翻版」即將走入歷史，希望台鐵局能翻修保存。呂理課開玩笑說，「看哪一個人要，叫他來拿回去」，台鐵局也想保存，但台灣沒有人會修，送回原廠除了費用太高，也問過維運廠商，因為當初是特別跟瑞士下單的訂製品，並不像手機、手錶都有統一零件，已經找不到人維修。





▲翻翻版即將走入歷史，許多鐵道迷都很不捨。

除了維修問題，「翻翻版」平時維護就相當不方便，呂理課舉例，像是新增火車站時，列印出站名後，人員必須從內部爬4至5公尺的樓梯上去維修，維護不便又危險，才會決定編列2000多萬的預算，12月底前改成全彩式LED。

消息一出，許多網友不捨表示，「這個很經典，撤掉好可惜」、「好可惜喔⋯⋯可以不要換嗎」、「又是一個時代的眼淚……」、「看能不能修好」、「回憶啊！」、「懷舊之物又少一樣了」、「翻牌式真的很有回憶耶....」；不過，也有人認為「終於阿！快換掉吧，不然國家門面不好看」。