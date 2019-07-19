　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲酸「草包、菜包真糟糕」　柯幕僚：天亮了、獅子醒了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文 / 鏡週刊

藍綠總統初選人選底定，一直尚未表態參選的台北市長柯文哲近日連續開砲，他今天（19日）再嗆總統蔡英文與高雄市長韓國瑜說，「坦白講，今天台灣走到這地步，只有『草包』跟『菜包』可以選擇，實在是真糟糕。」對於柯的大動作，柯營核心幕僚直言，「天亮了，現在獅子醒了，吼一吼！」至於是否已為參選做準備？「那要看有沒有下雨！」

柯文哲今年4月底接受媒體專訪，被問及參選總統議題時，曾以日本武將織田信長的「桶狹間之戰」為例，笑稱「天亮、下雨，出兵」，直言天亮的時候才是決勝點，天亮的時候再看有沒有下雨，下雨就出兵。

「柯P只是做回『想說什麼就說什麼』的自己！」柯營幕僚坦言，柯文哲這幾天的發言，其實過去半年私下早就講過，「講到我們都不想聽了」，現在只是趁藍綠初選底定，公開說出來他的看法而已，「天亮了，獅子醒來了、吼一吼！」現在就看會不會下雨。

柯營評估過，去年九合一大選的主軸是「討厭民進黨」，今年總統大選初選階段，「討厭韓國瑜」的氛圍濃厚，柯文哲今天「台灣只有草包、肉包」的發言，就是延續這兩個主軸，試圖對中間選民及討厭藍綠的民眾喊話。

而柯營幕僚口中的「天亮了」，就是15日國民黨總統初選的當天，柯文哲自這天開始，連日炮火猛烈，批藍打綠、左右開弓，堪稱宣告了「白色力量初選」起跑。

柯先是批民進黨在人事任命案「說謊成性」、遭行政院長蘇貞昌提醒柯也曾說過「連任後會支持蔡英文爭取連任」，沒想到，柯又連罵了蘇兩次「不要臉」，並重提2018年台北市選舉的「葛特曼事件」；接著柯又批蔡英文「老百姓講的話她也聽不懂太多」，蔡在海外隔空回擊，「任何政治人物都應該在現在崗位上去做自己的工作」，但柯再度反嗆，如果蔡有把自己的工作做好，會出現韓流嗎？所以第一個要回答的是，「妳自己總統都沒有做好了！」

不只綠營，柯文哲也把矛頭對準韓國瑜。柯文哲16日接受媒體專訪酸，「韓國瑜水準沒有很高」，並認為「韓國瑜讀的書只夠做北農董事長，要當國家總統『還差的遠』」。今天柯則蔡、韓一起罵，直言今天台灣走到這地步，只有『草包』跟『菜包』可以選擇，實在是真糟糕。」

對於蔡英文被問及白綠是否合作時楞了3秒，柯文哲今天則淡定回，「她一定會陷入長考，反正他們兩面手法習慣，一邊說要跟你合作一邊打你，反正我也習慣。」

談到近來自己砲火加強是否就是研發出所謂的「原子彈」，柯文哲淡淡表示，台灣也曾經研發原子彈，也不一定會成功，「我發現我這樣最快樂，每天早上7點半準時上工，然後該做的事情做完，然後你們來訪問我的時候，看到什麼不對就K什麼，蠻快樂的。」


更多鏡週刊報導
【全文】美疑韓親中、不解柯P　AIT看好蔡英文連任
【全文】防政治跳蚤、推落跑條款　吳蕚洋組白色聯盟拚立委
【獨家】嗆辣提問柯文哲「兩岸一家親」　小學生爸爸原來是他

ET快訊
王瞳透視婚紗露「渾圓半球」　一轉身美背裸到股溝
eMoving電動機車「iE125」上市！10分鐘快充對決G
房間比亂葬崗還亂！鄧紫棋床照首曝…秒崩壞　素顏激似滴妹
ET民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜！「郭柯結盟」也輸辣台妹

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

時雨量破百！高雄多處水流成河「淹到輪胎高」騎士只能用牽的

原來是Selina！王金平變臉「好漂亮」　禿頭變長髮、嘴唇好粉嫩　

藍營陷整合焦慮找連戰求救？　韓國瑜證實「連戰很樂意促成黨內團結」

柯文哲酸「草包、菜包真糟糕」　柯幕僚：天亮了、獅子醒了

安定力量赴黃國昌服務處抗議　民進黨已禮讓「為何還不敢表態？」

韓國瑜初選大勝後急傳簡訊　29字內容曝光「台銘大學長…」

北市府4年無一級首長貪污被訴　柯文哲：真的是雪崩式下跌

影／遭菊市府轟「黑心」　韓國瑜2年砸6千萬清淤：都是良心工程

郭台銘團隊部分任務結束重整中　幕僚澄清：至今從未要脫黨參選

政府不准兩岸宗教交流？內政部：假消息！9成許可沒刁難

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

時雨量破百！高雄多處水流成河「淹到輪胎高」騎士只能用牽的

原來是Selina！王金平變臉「好漂亮」　禿頭變長髮、嘴唇好粉嫩　

藍營陷整合焦慮找連戰求救？　韓國瑜證實「連戰很樂意促成黨內團結」

柯文哲酸「草包、菜包真糟糕」　柯幕僚：天亮了、獅子醒了

安定力量赴黃國昌服務處抗議　民進黨已禮讓「為何還不敢表態？」

韓國瑜初選大勝後急傳簡訊　29字內容曝光「台銘大學長…」

北市府4年無一級首長貪污被訴　柯文哲：真的是雪崩式下跌

影／遭菊市府轟「黑心」　韓國瑜2年砸6千萬清淤：都是良心工程

郭台銘團隊部分任務結束重整中　幕僚澄清：至今從未要脫黨參選

政府不准兩岸宗教交流？內政部：假消息！9成許可沒刁難

周杰倫豪宅旁樓中樓小套房　一間只賣158萬　超低價原因曝光

時雨量破百！高雄多處水流成河「淹到輪胎高」騎士只能用牽的

傲嬌喵躲角落忽視新妹妹！趁沒人看　走去偷玩嬰兒玩具＋陪睡

【奧斯塔羅】單身不是罪，但卻好孤單！測你最近有機會認識好對象嗎？

被問是否揪男友做雙人瑜珈？王麗雅霸氣號召百人沙灘做瑜伽

西南風持續增強！高屏、台東防超大豪雨　一張圖看雨怎麼下

網購10大熱銷美食榜　霸主義式米披薩半年狂賣近3萬片

打臉擊落無人機　伊朗副外長：「擔心」美國誤打自己人

跟小王在鋼琴上熱吻被老公撞見！林逸欣被封「地表最強前妻」

從座位飛撲車頂…印度校車遭小巴撞翻　車內畫面曝光「乘客大位移」

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

政治熱門新聞

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6..

高雄神農路下水道　清淤照片曝光

ET總統民調／蔡英文41.2%..

柯P：台灣只有「草包」跟「菜包..

高市府改組　傳陳雄文接替副市長

蔡英文聖露西亞演說　國旗升空後..

黃創夏「挺郭獨立參選」：下架國..

即／韓轟民進黨捨新車開老車：核..

為連任把阿扁關回去？蔡英文：第..

遭蘇揆冷處理　柯P：他再講我就..

孤島共度後半輩子　黃捷秒選：我..

郭台銘幕僚：至今從未要脫黨參選

韓國瑜清淤積暗批前朝　菊市府怒..

北市研考會：郝龍斌調查政黨傾向

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO好長　媽崩潰：我生的

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面