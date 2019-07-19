柯文哲酸「草包、菜包真糟糕」　柯幕僚：天亮了、獅子醒了

圖文 / 鏡週刊



藍綠總統初選人選底定，一直尚未表態參選的台北市長柯文哲近日連續開砲，他今天（19日）再嗆總統蔡英文與高雄市長韓國瑜說，「坦白講，今天台灣走到這地步，只有『草包』跟『菜包』可以選擇，實在是真糟糕。」對於柯的大動作，柯營核心幕僚直言，「天亮了，現在獅子醒了，吼一吼！」至於是否已為參選做準備？「那要看有沒有下雨！」

柯文哲今年4月底接受媒體專訪，被問及參選總統議題時，曾以日本武將織田信長的「桶狹間之戰」為例，笑稱「天亮、下雨，出兵」，直言天亮的時候才是決勝點，天亮的時候再看有沒有下雨，下雨就出兵。

「柯P只是做回『想說什麼就說什麼』的自己！」柯營幕僚坦言，柯文哲這幾天的發言，其實過去半年私下早就講過，「講到我們都不想聽了」，現在只是趁藍綠初選底定，公開說出來他的看法而已，「天亮了，獅子醒來了、吼一吼！」現在就看會不會下雨。

柯營評估過，去年九合一大選的主軸是「討厭民進黨」，今年總統大選初選階段，「討厭韓國瑜」的氛圍濃厚，柯文哲今天「台灣只有草包、肉包」的發言，就是延續這兩個主軸，試圖對中間選民及討厭藍綠的民眾喊話。

而柯營幕僚口中的「天亮了」，就是15日國民黨總統初選的當天，柯文哲自這天開始，連日炮火猛烈，批藍打綠、左右開弓，堪稱宣告了「白色力量初選」起跑。

柯先是批民進黨在人事任命案「說謊成性」、遭行政院長蘇貞昌提醒柯也曾說過「連任後會支持蔡英文爭取連任」，沒想到，柯又連罵了蘇兩次「不要臉」，並重提2018年台北市選舉的「葛特曼事件」；接著柯又批蔡英文「老百姓講的話她也聽不懂太多」，蔡在海外隔空回擊，「任何政治人物都應該在現在崗位上去做自己的工作」，但柯再度反嗆，如果蔡有把自己的工作做好，會出現韓流嗎？所以第一個要回答的是，「妳自己總統都沒有做好了！」

不只綠營，柯文哲也把矛頭對準韓國瑜。柯文哲16日接受媒體專訪酸，「韓國瑜水準沒有很高」，並認為「韓國瑜讀的書只夠做北農董事長，要當國家總統『還差的遠』」。今天柯則蔡、韓一起罵，直言今天台灣走到這地步，只有『草包』跟『菜包』可以選擇，實在是真糟糕。」

對於蔡英文被問及白綠是否合作時楞了3秒，柯文哲今天則淡定回，「她一定會陷入長考，反正他們兩面手法習慣，一邊說要跟你合作一邊打你，反正我也習慣。」

談到近來自己砲火加強是否就是研發出所謂的「原子彈」，柯文哲淡淡表示，台灣也曾經研發原子彈，也不一定會成功，「我發現我這樣最快樂，每天早上7點半準時上工，然後該做的事情做完，然後你們來訪問我的時候，看到什麼不對就K什麼，蠻快樂的。」



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