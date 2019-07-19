50歲魔女戀上26歲小鮮肉　她被抓喜孜孜：對越南家人有交代了！

▲▼ 越南「母子情侶檔」逾期居留遭警方查獲。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

數年前轟動一時的忘年之戀小鄭及莉莉的故事，同樣情節發生在來台工的越南移工身上！中埔分局掌握失聯移工及逾期居留人士情資，18日由該分局第三組組長蔡奇璋率隊及義仁所巡佐兼所長黃煌昆，會同移民署專勤隊隊員，至中埔鄉義仁村轄區進行查察，當場查獲共2男1女皆為越南籍逾期停留人士，當中更有一對｢母子檔｣情侶，兩人年紀落差20多歲，為求來台打工賺錢，卻同時落為非法移工身分，警方隨後依規定移送移民署嘉義專勤隊收容等待遣送。

警方進一步追查3名越南籍男女身分、關係及工作狀況，當中50歲越南籍女子表示，自己有想非法打零工想法但找尋工作時不幸遭警方查獲，「但很幸運認識另一名26歲同為越南籍男子，雙方雖相差24歲，但已為男女朋友關係，相當開心找到心中嚮往的另一半」。她甚至開心的向警方表示沒有賺到錢回越南沒關係，至少有交到一名越南籍年輕小鮮肉的男友，也算對越南的家人有交代。

警方仍持續與移民署專勤隊循線追查是否有僱主非法雇用身分不明的外籍人士工作。中埔分局呼籲，僱用身分不明外籍人士，將遭勞政機關以違反就業服務法裁罰，新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更恐遭處3年以下有期徒刑拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。