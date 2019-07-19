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川普造勢狂轟4少數族裔女議員　「不爽就滾出美國」

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▲川普在共和黨造勢場合上，狂批4名少數族裔女議員，變成散播種族仇恨大會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國總統川普在推特發文，不點名攻擊4名有色人種民主黨女眾議員，狂轟「不爽就滾出美國！」（圖／翻攝川普Twitter）

實習記者陳樂怡／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）17日(美國時間)在北卡羅來納的一場造勢集會上，用「不是美國人的言論」攻擊4名民主黨少數族裔女眾議員，指她們原生地在腐敗無能的國家，卻故意地批評美國，更聲稱她們「痛恨國家」，「如果妳們不爽，大可以滾出美國！」顯然這番攻擊，在為他2020大選連任鋪路。

川普14日在推特（Twitter）發文，不點名攻擊4名有色人種民主黨女眾議員，指她們本身的國家腐敗無能，應該要「回家」去幫助那些地方，不是在惡毒地批評美國，引發軒然大波。此番發言被聯邦眾議院表決定調為「種族歧視言論」，民主黨眾議員趁勢推彈劾川普提案，卻被眾議院在17日以332票反對比95票贊成，否決提案。

▲川普在共和黨造勢場合上，狂批4名少數族裔女議員，變成散播種族仇恨大會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲川普在共和黨造勢場合上，狂批4名少數族裔女議員，變成散播種族仇恨大會。（圖／示意圖 ／取自免費圖庫Pixabay）

17日共和黨造勢場合上，川普又花20分鐘時間狂批4名少數族裔女議員，他表示：「她們把美國講得很爛；想摧毀我們的憲法，破壞美國偉大的價值觀，若不喜歡我在移民和捍衛以色列的政策，歡迎她們離開美國。」

川普甚至帶領煽動台下的支持者大喊：「讓她們滾！」「送她回去！」「所以這些國會女議員，她們的言論是火上澆油，幫危險、激進的強硬左派崛起。」將競選造勢集會，變成散播種族仇恨大會，北卡羅來納被看作是川普連任的關鍵州。

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