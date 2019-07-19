玻璃門突砸下！媽下秒「死拽門」讓女兒快跑　全臉劃傷血肉模糊

▲為護女，白衣母親慘遭玻璃門劃傷全臉。（圖／翻攝自看看新聞KNEWS）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市一位年輕的母親17日中午為救自己年幼的女兒，死死跩住搖搖欲墜的玻璃門，讓正站在危險區域的女兒快跑，自己卻不敵門的重量，和砸下的門一起倒地，臉部慘被玻璃碎片大面積劃傷血肉模糊，當場倒在血泊中。目前，當地警方已經介入調查事發原因。

據《看看新聞KNEWS》報導，慘案發生在杭州市金祝新村一家商店。監控畫面顯示，當一名穿T恤的男顧客推門離開後，店門突然鬆動倒下，立馬要砸中正站在門邊的一位馬尾女童。

這位白衣母親原本是帶著家裡3個孩子去商店列印，看到玻璃門要倒下可能砸中自己的孩子，下意識地伸手拉住了要倒下的門，死死拽住沒放手，神勇反應讓女兒躲過一劫。 彭姓女店家說，「當時女童的媽媽是站在玻璃門的另外一邊，聽見有聲響就扭頭，看了下那個門發現不太對，立馬作出反應。」

▲玻璃門變一大片碎玻璃。（圖／翻攝自看看新聞KNEWS）

重重的玻璃門倒下去以後，直接在地上砸成碎片。事發後這位勇敢母親馬上被送到了杭州市中醫院緊急救治，被醫院診斷臉部大面積劃傷，同時鼻樑骨有粉碎性骨折，為了更好的接受治療，目前已經被轉送到了杭州市整形醫院。

彭姓女店主說，「這扇玻璃門安裝到現在應該有6年的時間，這次突然倒下，應該和前面離開店的一位顧客有關。 」目前，她已先行墊付了受傷媽媽的醫藥費。

▼母親臉部受傷嚴重。（圖／翻攝自看看新聞KNEWS）