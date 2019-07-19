　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

神農路下水道清淤照曝光！一天挖走167噸　韓國瑜：給大家不會遇雨便淹的高雄

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜視察鳥松區神農路視察下水道清淤狀況。（圖／韓國瑜FB）

▲神農路下水道清淤照曝光，光17日一整天就挖走167噸，韓國瑜：「給大家不會遇雨便淹的高雄。」（圖／韓國瑜FB）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜17日下午新增行程，視察鳥松區神農路的下水道清淤工程，深怕神農路再一次成為「神農河」。韓國瑜18日也在臉書曝光清淤的成果照片，淤泥中混雜著一堆人造垃圾，整整一天就清出了至少167頓的淤泥，淤積高度還達到1.5公尺相當誇張。其他網友看了紛紛直呼：「難怪下雨就會淹水。」

▲▼韓國瑜視察鳥松區神農路視察下水道清淤狀況。（圖／韓國瑜FB）

▲▼韓國瑜視察鳥松區神農路視察下水道清淤狀況。（圖／韓國瑜FB）

▲韓國瑜18日在臉書曝光清淤的成果照片。（圖／韓國瑜FB）

根據了解，為了「逢雨必淹」的鳥松區神農路段，高雄市政府早先就已經花了400萬清淤，當時也發現2.5公尺高的下水道，裡頭竟然就積了至少1.8公尺淤泥，儘管水利局持續積極展開清淤作業，但上一次的大雨仍讓神農路再次淹水，因此這一次面對颱風丹娜絲，韓國瑜17日就決定前往視察狀況。

水利局人員加緊在颱風靠近前不斷趕工，光是17日整天就清出至少167公噸的淤泥量，同時也發現最高淤積的地方竟然達1.5公尺高，淤泥內除了有混凝土塊、家庭垃圾之外，還有許多保特瓶、鋁鐵罐等人造垃圾，泥塊紮實到人力幾乎難以剷撼動，工作人員還得使用怪手、山貓等機具協助開挖。

▲▼韓國瑜視察鳥松區神農路視察下水道清淤狀況。（圖／韓國瑜FB）

▲▼韓國瑜視察鳥松區神農路視察下水道清淤狀況。（圖／韓國瑜FB）

▲泥塊紮實到人力幾乎難以剷撼動，工作人員還得使用怪山貓協助開挖。。（圖／韓國瑜FB）

根據水利局資料，神農路淤泥預估為3400噸，截止17已清除近2500噸。韓國瑜說，水利局現在以上游、中游、下游三箭齊發，上游的水開始分流、中間就是把這個溝渠挖清，下游則是增加通洪斷面，「既然已經找到淹水的原因，我相信未來做起來準確度會提高，治水的效果會比較好。」

韓國瑜18日也在臉書分享清淤的成果照片，他說「下水道是一座城市的良心」，要改善每逢下雨就淹水的情況，除了要有良好的排水系統、抽水站、滯洪池等整合治水概念相互搭配外，最根本的還是要靠下水道的清疏來改善並加速排水。「颱風季節已然來臨，我們絕對會繼續加強清淤、不敢分毫懈怠，我們要讓大家感受到港都的良心、還給大家一個不會遇雨便淹的高雄。

ET快訊
男屍等出殯...突張眼想喝水！復活幾分鐘後倒下「再次死亡」
即／威力彩10.8億頭獎槓龜！貳獎1人獨得　快存錢22日再拚
韓國瑜再爆擁「雲林千萬別墅」　李佳芬持90％「翰霖坊建設」股

關鍵字：韓國瑜,高雄,神農路,丹娜絲颱風,淹水,清淤

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／蔡英文赴聖露西亞國會演說　升中華民國國旗掉落、女禮兵昏倒

郭台銘赴日散心「考察公托」　黃創夏批國民黨：羞辱之後還要錢！

神農路下水道清淤照曝光！一天挖走167噸　韓國瑜：給大家不會遇雨便淹的高雄

快訊／熱帶低壓夜襲！全台10縣市「瞬間大雨警報」

再槓王鴻薇！　北市研考會：郝龍斌31次民調問政黨傾向

柯市府放行大巨蛋增工項！林洲民疾呼：都審完成前不宜施作

快訊／轟民進黨「捨新車開老車！」　韓國瑜晚間直播2點分析：核四必重啟

查違建檢舉挨批侵犯隱私　北市推「自主檢查表」自行回覆

快訊／最強外掛發聲了！郭台銘日本沉澱3天「再提0到6歲國家養」！

誰是高雄市長接班人　朱立倫錄短片喊「請多支持李四川」

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

逛小屈「孩子突腹痛」借廁遭拒　家長暴走飆罵：小孩才3歲多

影／蔡英文赴聖露西亞國會演說　升中華民國國旗掉落、女禮兵昏倒

郭台銘赴日散心「考察公托」　黃創夏批國民黨：羞辱之後還要錢！

神農路下水道清淤照曝光！一天挖走167噸　韓國瑜：給大家不會遇雨便淹的高雄

快訊／熱帶低壓夜襲！全台10縣市「瞬間大雨警報」

再槓王鴻薇！　北市研考會：郝龍斌31次民調問政黨傾向

柯市府放行大巨蛋增工項！林洲民疾呼：都審完成前不宜施作

快訊／轟民進黨「捨新車開老車！」　韓國瑜晚間直播2點分析：核四必重啟

查違建檢舉挨批侵犯隱私　北市推「自主檢查表」自行回覆

快訊／最強外掛發聲了！郭台銘日本沉澱3天「再提0到6歲國家養」！

誰是高雄市長接班人　朱立倫錄短片喊「請多支持李四川」

丹娜絲走了！熱氣球照飛、熊讚水樂園週末開　全台活動19日最新動態

影／蔡英文赴聖露西亞國會演說　升中華民國國旗掉落、女禮兵昏倒

中了10.8億威力彩怎麼花？他列「超奢侈」建議　網笑翻：太炫富了！

剛果民主共和國「伊波拉疫情疑擴散」疾管署維持二級警示

郭台銘赴日散心「考察公托」　黃創夏批國民黨：羞辱之後還要錢！

神農路下水道清淤照曝光！一天挖走167噸　韓國瑜：給大家不會遇雨便淹的高雄

無懼大陸身材條件佳　桂台盃五人制開幕戰台北市奪勝

北海五人制發展趨成熟　首屆桂台盃兩岸4市大陸廣西開打

皇室寶寶如何受洗？帶你了解英國王室受洗禮的傳統！

好市多驚見「一片紫爆」！網一看驚呆瘋搶　她激推：每次看電影必帶！

女持利剪砍人還狂笑！　被害女背部鮮血直流躲咖啡店

政治熱門新聞

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6..

快訊／熱帶低壓夜襲！全台10縣..

即／韓轟民進黨捨新車開老車：核..

北市研考會：郝龍斌調查政黨傾向

煎餅店一戰爆紅！女韓粉209字..

大巨蛋增工項！林洲民：不宜施作

李四川任市長接班人？　朱立倫喊..

呂秋遠建議不該這麼玩　不敢想像..

地下道有海康威視監視器　中市府..

高雄神農路下水道　清淤照片曝光

林飛帆酸韓國瑜「汙名化庶民」、..

給海地45億不顧高雄？蔡英文：..

不甩洪慈庸聲援　黃國昌：離開政..

郭台銘赴日「考察公托」　黃創夏..

更多熱門

相關新聞

南投以南5縣市大雨特報　南海低壓接力到

輕颱「丹娜絲」向北遠離，對台灣近海威脅已解除，陸上警報也在晚間20時30分解除，但颱風外圍環流仍為北台灣帶來降雨，而受低壓帶影響，今、明（18日、19日）兩天高雄、屏東及台東（含綠島、蘭嶼）沿海地區易有8到10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

韓國瑜被爆「雲林擁千萬別墅」

免靠「遠距」照護　高雄醫療宅房價站上2字頭

李四川任市長接班人？　朱立倫喊「多支持」

迎戰韓國瑜！蔡英文核心幕僚林錫耀傳進駐競選總部

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 花木蘭 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

痔瘡哥17年來不就醫　暴斃貨車上屎血噴出

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

老房客按時繳11年房租　房東拜訪驚見「張口乾屍」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

快訊／熱帶低壓夜襲！全台10縣市「瞬間大雨警報」

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

冷戰絕不會先低頭的3個星座！

她離婚一周見「2條紅線」哭了　鼻酸原因曝

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

韓國瑜被爆「雲林擁千萬別墅」

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面