神農路下水道清淤照曝光！一天挖走167噸　韓國瑜：給大家不會遇雨便淹的高雄

▲神農路下水道清淤照曝光，光17日一整天就挖走167噸，韓國瑜：「給大家不會遇雨便淹的高雄。」（圖／韓國瑜FB）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜17日下午新增行程，視察鳥松區神農路的下水道清淤工程，深怕神農路再一次成為「神農河」。韓國瑜18日也在臉書曝光清淤的成果照片，淤泥中混雜著一堆人造垃圾，整整一天就清出了至少167頓的淤泥，淤積高度還達到1.5公尺相當誇張。其他網友看了紛紛直呼：「難怪下雨就會淹水。」

▲韓國瑜18日在臉書曝光清淤的成果照片。（圖／韓國瑜FB）

根據了解，為了「逢雨必淹」的鳥松區神農路段，高雄市政府早先就已經花了400萬清淤，當時也發現2.5公尺高的下水道，裡頭竟然就積了至少1.8公尺淤泥，儘管水利局持續積極展開清淤作業，但上一次的大雨仍讓神農路再次淹水，因此這一次面對颱風丹娜絲，韓國瑜17日就決定前往視察狀況。

水利局人員加緊在颱風靠近前不斷趕工，光是17日整天就清出至少167公噸的淤泥量，同時也發現最高淤積的地方竟然達1.5公尺高，淤泥內除了有混凝土塊、家庭垃圾之外，還有許多保特瓶、鋁鐵罐等人造垃圾，泥塊紮實到人力幾乎難以剷撼動，工作人員還得使用怪手、山貓等機具協助開挖。

▲泥塊紮實到人力幾乎難以剷撼動，工作人員還得使用怪山貓協助開挖。。（圖／韓國瑜FB）

根據水利局資料，神農路淤泥預估為3400噸，截止17已清除近2500噸。韓國瑜說，水利局現在以上游、中游、下游三箭齊發，上游的水開始分流、中間就是把這個溝渠挖清，下游則是增加通洪斷面，「既然已經找到淹水的原因，我相信未來做起來準確度會提高，治水的效果會比較好。」

韓國瑜18日也在臉書分享清淤的成果照片，他說「下水道是一座城市的良心」，要改善每逢下雨就淹水的情況，除了要有良好的排水系統、抽水站、滯洪池等整合治水概念相互搭配外，最根本的還是要靠下水道的清疏來改善並加速排水。「颱風季節已然來臨，我們絕對會繼續加強清淤、不敢分毫懈怠，我們要讓大家感受到港都的良心、還給大家一個不會遇雨便淹的高雄。」