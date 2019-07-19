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爆汗後沒異味！運動控熱推「Polygiene」超神布料防真菌生長

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▲運動跑步。（圖／pixabay）

▲多數人會用慢跑維持健康與身材，選擇運動衣的考量除了吸濕排汗功能，「抗臭」也是民眾最重視的一環。（圖／取自pixabay，下同）

生活中心／台北報導

時下運動風氣夯，戶外慢跑和健身房重訓變成上班族最愛的舒壓運動，大家彼此激勵，擁有健康身體與結實身材。但光有熱忱與耐力還不夠，裝備也要齊全讓運動過程安全又舒適，炎炎夏日常見的問題就是「悶熱！」多數人發現，標榜吸濕排汗的運動衣，雖然輕薄好穿，但爆汗後的衣物摩擦肌膚，感覺依然不透氣，恐怖的是汗漬永久附著在衣服上，傳來陣陣酸臭味，因此常常看見論壇網友抱怨：「洗完的運動服還是好臭！」原本以為是洗衣精沒洗乾淨，後來才發現引起異味的細菌大量繁殖，才是酸臭的真正主因。

▲運動跑步。（圖／pixabay）

▲引起「異味」的細菌是導致衣物酸臭味的主角。

身體密布了200萬～500萬個汗腺分泌汗水，科學家曾換算，人體平均高達260萬個汗腺發揮作用，反覆冷卻和散熱性的行動，如果運動完在大量出汗的狀態下，成年人一天約流10公升的汗水，然而許多汗水在皮膚表層繁殖細菌，因此容易飄散濃烈異味。

常運動的網友就分享，吸濕快乾排汗衣品牌多元，第一點需要特別注意材質，才不怕好幾天穿著會飄出異味，越洗越骯髒；另外有無連帽款式、防水設計也是考慮的條件：「最好是禁得起風雨與太陽的摧殘！」不然跑完步全身濕搭搭，臭醺醺的模樣實在恐怖。

▲山頂鳥Polygiene材質 。（圖／品牌提供）

▲採用專利科技材質的「Polygiene」布料，有獨特的異味控制技術。

戶外運動品牌《山頂鳥》主打的男女機能款運動衣，採用專利科技材質「Polygiene」推出的系列產品！這次新品亮點是「異味控制技術」從布料源頭開始，有效防止產生異味的細菌和真菌的生長，能夠延長衣物壽命。至於消除異味的秘密如何作用？業者表示，製作過程使用具備抗微生物特性的自然銀鹽（氯化銀），經過處理後銀離子會產生作用消滅細菌，也可安全消除真菌的繁殖力，破壞它們的溫床，讓衣物多一層保護膜，穿戴更長久，達到零碳願景。

▲山頂鳥Polygiene材質 。（圖／品牌提供）

▲《山頂鳥》採用「Polygiene」布料的春夏新款，多款結合時尚版型。

▲山頂鳥Polygiene材質 。（圖／品牌提供）

有時後從事慢跑、快走運動不到半個鐘頭，消費者回家就急忙丟進洗衣機清洗，短短幾個月衣服變得又鬆又垮，穿起來非常不美觀。業者說，經過Polygiene處理的布料無須常常清洗，能節水、節約，同時具備耐洗特色，衣服壽命延長，減少對自然環境的破壞，整體而言是款環保舒適的材質。

《山頂鳥》採用「Polygiene」布料的春夏新款，多款結合時尚版型，大量藍、白、桃粉用色，給人爽朗陽光的氣息，輕盈材質呼應運動、休閒icon穿搭，經典T-Shirt、POLO衫設計，儘管不是全身運動Style，簡單搭牛仔褲、棉質短裙也非常顯瘦簡約，隨意組合都能打造出協調的搭配效果；想提升層次感，罩件連帽外套，騎乘Ubike感受清透涼爽的體驗，百變的風格讓人運動時也可以掌握時髦。

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關鍵字：Polygiene,山頂鳥,運動,抗臭

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