高雄黑車凌晨拒檢！倒車「猛力衝撞女警」逃　英勇同事開槍救命

記者洪正達／高雄報導

高雄市新興區18日凌晨傳出女警遭拒檢駕駛衝撞事件，當時新興分局中正三路派出所女警蘇靖扉與同事巡邏，經過一處停車場發現可疑的黑色自小客，2人上前示意駕駛下車，沒想到駕駛卻突然倒車撞倒蘇姓女警，造成其小腿擦傷，在場的同事立刻拔槍對著黑車左後輪扣下板機，但仍被對方逃逸。事後經過線上警網攔查圍捕後，在中正開封路口逮獲嫌犯，帶回派出所偵訊。

▲警方在事發不到2小時便將衝撞女警的嫌犯逮捕。（圖／記者洪正達翻攝）



▲▼蘇姓女警到大同醫院接受治療。（圖／記者洪正達翻攝）



蘇姓女警被衝撞倒地後，被送往大同醫院治療，所幸同事反應快立即開槍，才沒造成蘇女受進一步傷害，目前已出院返家休息。新興分局勤務中心在事發後，立即通報線上警力攔截圍捕，最後在中正三路派出所不遠處發現嫌犯車輛，一幫警力立即前後包抄，並將嫌犯從車內拉出。警方問，為何要在警局附近來回繞圈？嫌犯則供稱「要去警局自首」。

新興偵查隊長林宗賢表示，中正三路派出所巡佐林英新及警員蘇靖扉18日凌晨進行巡邏時，在南華路83巷口停車場發現一部黑色自小客車行蹤有異，林員上前告知該車停下受檢，沒想到該輛黑色竟倒車衝撞蘇員，導致蘇員右小腿瘀青、警用機車左手把斷裂，情指中心事發後立即通知警網圍捕，最後才在中正三路與開封路口將嫌犯逮捕。

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▲警方質問為何在派出所附近繞圈，嫌犯供稱「要去自首」。（圖／記者洪正達翻攝）