　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

雲嘉南首見　一次職訓訓練考取3張證照

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲跨領域物業管理人才培訓班舉辦結訓典禮，葉曉琪科長頒發結訓證書給學員代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲跨領域物業管理人才培訓班舉辦結訓典禮，葉曉琪科長頒發結訓證書給學員代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

宏大職訓中心舉辦的跨領域物業管理人才培訓班，輔導職前訓練學員上課期間便參加公寓大廈事務管理人員、防火管理人員，以及不動產經紀營業員證照考試通過，同時間取得3張證照，甚至也有學員在上課期間即獲應聘機會，結訓後便能直接進入相關行業工作。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署訓練推廣科長葉曉琪表示，跨領域物業管理人才培訓班是分署首次開辦這類型的失業者職訓，她參加此班結訓典禮時，鼓勵學員找到自己喜歡的工作，同時分署也有在職訓練的進修管道，提供每人最高3年7萬元的補助額度。

學員代表也在結訓典禮中致詞表示，近3個月來過得很充實，歡喜取得3張證照，但也不捨將和老師學員們分開，感謝有此機會學習到很實用的課程，例如在嘉南藥理大學有消防避難實務、緩降機的操作。另在不動產營業員課程學到土地法、房屋稅、公平交易法等相關法規及實務分享，而懂得如何將法律融會貫通應用在工作上。針對公寓大廈事務管理相關課程，就連女生也學會了以前極少接觸的水電實務，還有建築物設備管理、人際溝通等專業知識，更堅信從事這些工作要有熱情、認真投入才能有所成就。

為保障社會經濟弱勢者及無力購屋民眾的居住權利，政府積極推動只租不售的社會住宅政策，增加住宅供給面資源，讓租屋成為購屋以外民眾的居住選擇方式之一，進而發揮租屋與購屋市場相互調控的市場均衡機制。而這樣的市場也逐漸規模化，這次動部勞動力發展署雲嘉南分署人才培訓班，便以訓練學員考取公寓大廈事務管理人員證照、防火管理人員證照以及不動產經紀營業員資格取的證照為目標，輔導學員在訓後具有成為相關產業人員的能力。

宏大職訓中心董事長李崇智表示，失業者職前訓練政府特地補助80到100％的學費，而此班輔導考取證照學員逾九成以上，幾乎都同時擁有三張證照，可從事的職業包羅萬象，例如社區總幹事、豪宅秘書、公寓大廈事務管理人員、防火管理人員以及包租代管人員。

ET快訊
批完民進黨說謊成性　柯文哲爆粗口2次嗆蘇貞昌：有夠不要臉
安以軒生了！老公全程陪伴「兒子長超帥」小腳掛大顆鑽戒
一大團紫白色強對流胞就在台灣門邊！鄭明典緊張：在路上肯定淹水
調電風扇...機場員工遭電擊20秒張嘴慘死！黃衣哥走過不救網

關鍵字：雲嘉南,職訓,證照

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦女食用荔枝噎著　救護人員哈姆立克施救挽回一命

苗栗縣準公共幼兒園成長3倍　提供「6184就讀名額」減輕家長負擔　

台南市採血主動驗出本土登革熱第11例　新增個案已執行化學防治！

雲嘉南首見　一次職訓訓練考取3張證照

父欠1億！王正坤苦讀當醫生　10年還清巨債　今捐助弱勢學生

高雄反韓被霸凌　「罷韓聯盟」被黑A錢不忍了！正式提告20名韓粉

防範輕颱「丹娜絲」來襲　金山警分局加強防颱全面啟動

防範輕颱「丹娜絲」來襲　新北農業局防災全面啟動

2歲男童包尿布街頭趴趴走　母親睡醒滑臉書大驚「兒子失蹤了」

坪林打造獨角仙親子樂園　「生態教父」楊平世助復育

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

婦女食用荔枝噎著　救護人員哈姆立克施救挽回一命

苗栗縣準公共幼兒園成長3倍　提供「6184就讀名額」減輕家長負擔　

台南市採血主動驗出本土登革熱第11例　新增個案已執行化學防治！

雲嘉南首見　一次職訓訓練考取3張證照

父欠1億！王正坤苦讀當醫生　10年還清巨債　今捐助弱勢學生

高雄反韓被霸凌　「罷韓聯盟」被黑A錢不忍了！正式提告20名韓粉

防範輕颱「丹娜絲」來襲　金山警分局加強防颱全面啟動

防範輕颱「丹娜絲」來襲　新北農業局防災全面啟動

2歲男童包尿布街頭趴趴走　母親睡醒滑臉書大驚「兒子失蹤了」

坪林打造獨角仙親子樂園　「生態教父」楊平世助復育

安以軒、陳曉東置產內湖豪宅冒賠售潮？鄰居8戶轉手7戶賠

這7大長相特徵最有偏財運！　上半年2位年輕人抱走億元頭獎

baby被問黃曉明「一句話回應」粉絲哭了！　爆婚變後「零修圖」長這樣

王菊爆秘戀《微微一笑》的「他」！0偽裝深情擁抱　有愛對視甜炸

幫買宵夜「落入狼套」！女遭同事拖進屋性侵得逞　崩潰驗傷提告

影／抓包車上激戰！妻子竟「肉體賄賂」房管貪官...還懷孕1月

皮包超神可攤平收到行李箱　木村光希納為新歡

小朋友超愛喝水！原來是因為它　選對水壺讓小朋友養成愛喝水的好習慣

傳聞逃脫合約　查普曼：想在洋基退休

李國毅《靈異》重現「殯葬達人」冬瓜生平　兒參與拍攝哭慘

地方熱門新聞

罷韓聯盟被黑不忍了！提告20名..

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

名醫10年還清1億巨債　再捐助..

南投市大庄路嘉興里將截彎取直　

2歲尿布童逛大街　母滑臉書才知..

丹娜絲來了　北北基停班停課共決..

防範輕颱丹娜絲　金山警加強防颱

台南規模3.3地震　深夜搖醒網..

登山會長魂斷南插天山　遺體搬抵..

最新民調台南市長信任度上升

廣德家流浪街頭擺攤　被列6大反..

詐欺車手逃亡搭機回台入境被逮

防範輕颱丹娜絲　新北防災啟動

不滿查估價偏低　航空城地主砲聲..

更多熱門

相關新聞

崑山科大建置雲嘉南訓練中心

如何降低青年失業率，是現今必須重視的議題，鴻海集團前董事長郭台銘為解決我國產業需求與畢業生職能落差，提出「青年精準就業計畫」，雲嘉南地區選擇崑山科技大學作為試點單位，成立「青年精準就業計畫雲嘉南訓練中心」，計畫負責人宣捷集團宣明智董事長與李天祥校長代表簽署MOU，報名全程免費。

全台攀樹師只有23人！他休學1年考到了

他花4萬補習拿2證照　投30職缺全槓龜

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照網看傻

保母獨留女嬰趴睡嗆奶亡　判賠200萬

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 蕭亞軒 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

如花爆消失演藝圈內幕！揭曾遭湯尼陳陷害

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

蕭亞軒消失1年半「現狀長這樣」！

逛小屈孩子突然腹痛！他借廁所被拒暴走

女持利剪砍人還狂笑　被害女背部鮮血直流

咪妃分手九妹後爆氣：談戀愛談成這樣太可悲！

15縣市豪大雨！丹娜絲撲日韓「南海低壓水氣更多」

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面