雲嘉南首見　一次職訓訓練考取3張證照

▲跨領域物業管理人才培訓班舉辦結訓典禮，葉曉琪科長頒發結訓證書給學員代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

宏大職訓中心舉辦的跨領域物業管理人才培訓班，輔導職前訓練學員上課期間便參加公寓大廈事務管理人員、防火管理人員，以及不動產經紀營業員證照考試通過，同時間取得3張證照，甚至也有學員在上課期間即獲應聘機會，結訓後便能直接進入相關行業工作。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署訓練推廣科長葉曉琪表示，跨領域物業管理人才培訓班是分署首次開辦這類型的失業者職訓，她參加此班結訓典禮時，鼓勵學員找到自己喜歡的工作，同時分署也有在職訓練的進修管道，提供每人最高3年7萬元的補助額度。

學員代表也在結訓典禮中致詞表示，近3個月來過得很充實，歡喜取得3張證照，但也不捨將和老師學員們分開，感謝有此機會學習到很實用的課程，例如在嘉南藥理大學有消防避難實務、緩降機的操作。另在不動產營業員課程學到土地法、房屋稅、公平交易法等相關法規及實務分享，而懂得如何將法律融會貫通應用在工作上。針對公寓大廈事務管理相關課程，就連女生也學會了以前極少接觸的水電實務，還有建築物設備管理、人際溝通等專業知識，更堅信從事這些工作要有熱情、認真投入才能有所成就。

為保障社會經濟弱勢者及無力購屋民眾的居住權利，政府積極推動只租不售的社會住宅政策，增加住宅供給面資源，讓租屋成為購屋以外民眾的居住選擇方式之一，進而發揮租屋與購屋市場相互調控的市場均衡機制。而這樣的市場也逐漸規模化，這次動部勞動力發展署雲嘉南分署人才培訓班，便以訓練學員考取公寓大廈事務管理人員證照、防火管理人員證照以及不動產經紀營業員資格取的證照為目標，輔導學員在訓後具有成為相關產業人員的能力。

宏大職訓中心董事長李崇智表示，失業者職前訓練政府特地補助80到100％的學費，而此班輔導考取證照學員逾九成以上，幾乎都同時擁有三張證照，可從事的職業包羅萬象，例如社區總幹事、豪宅秘書、公寓大廈事務管理人員、防火管理人員以及包租代管人員。