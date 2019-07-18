「被國民黨當提款機」　館長建議郭台銘先沉靜4年

圖文 / 鏡週刊



鴻海創辦人郭台銘雖在國民黨總統初選敗給韓國瑜，不過接下來每一步仍是外界焦點，仍對2020大選有相當的影響力。對此，網紅「館長」陳之漢直播分析，直指郭台銘並不受國民黨歡迎，「現在大家眷戀權位時，把你（郭台銘）踢到旁邊去，你就是被利用的、當提款機、金主，很明顯就是被當出錢的角色。」

國民黨初選結果日前出爐，最終韓國瑜以44.8%拿下勝利，將帶職參選角逐2020總統大位，郭台銘則於昨（16）日下午搭飛機出國，未來是否將脫黨參選或與台北市長柯文哲合作，每一步動向都將是外界關注焦點。

昨（16）日深夜館長直播談論國民黨初選，先是替郭台銘打抱不平，「我知道你（郭台銘）很賭爛，一次就好了，相信你出社會這麼久了，也不需要小弟講那麼…有些事你看破就好，該幫的就幫，不該幫的就不要幫，很明顯你不受國民黨的歡迎，你也不用那麼死忠國民黨。如果我是你會覺得很不值。」

館長也藉此分析國民黨利用郭台銘的狀況，直呼「現在大家眷戀權位時，把你（郭台銘）踢到旁邊去，你就是被利用的、當提款機、金主，很明顯就是被當出錢的角色。」館長還安慰郭台銘別把身體氣壞，建議可以沉靜4年，利用4年時間下鄉做善事，讓台灣人看到幫助弱勢等義舉，「也許2024是你的。」



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