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玩線上遊戲以為把到妹　他遭騙10萬...「檳榔西施」是男的

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▲陳男在「星城Online」線上遊戲，被自稱是檳榔西施的許男騙10多萬元。（圖擷取自星城Online官網）

▲陳男在「星城Online」線上遊戲，被自稱是檳榔西施的許男騙10多萬元。（圖擷取自星城Online官網）

記者游芳男／宜蘭報導

許姓男子在「星城Online」線上遊戲，騙陳姓男子說他是檳榔西施，兩人線上相談甚歡後，許男又以沒錢吃飯及要買保養品等理由，向誤認是陷入網戀的陳男，詐得10萬多元，許男得逞後避不見面，陳男驚覺受騙提告；宜蘭檢方依詐欺罪將許男起訴。

起訴書指出，許姓男子在「星城Online」線上遊戲以Michelle署名，於2018年6、7月間，線上認識陳姓男子，基於詐欺之犯意，對陳男佯稱他是「女兒身」，且是在台北市林森北路當檳榔西施，同時將Line提供給陳男。

陳男未起疑，透過Line與許男聊天甚歡，以為是碰上網路情，將許男當女友，許男見狀以沒錢吃飯、要幫愛狗剪毛洗澡美容、及工作需治裝，另也要買電風扇、買保養用品、維修機車、買祭品、買隱形眼鏡等，陸續向陳男借錢。

許男還向陳男表示兩人有進一步交往可能，更誇張是，他還說是幫陳男存錢，陳男竟前後共被詐10萬3810元，許男得逞後拒絕與陳見面。

陳男夢醒後提告。檢方偵查時，許男承認確有向陳男說他是「女兒身」，並表示兩人有進一步的可能，並要替陳存錢，但他辯稱說是玩「星城Online」時，他分別有男性跟女性線上角色，女性角色是署名Michelle， 才會說他是女性，他本來有想坦承自己是男生，但講不出口，說會想進一步，是當朋友的意思，他只承認有跟陳借錢，沒詐騙之意。

陳男強調，若當時知道許男是男的，怎麼可能匯錢給對方？檢方依據陳男銀行交易明細、兩人的Line聊天紀錄，認為許男所辯是卸責之詞，依詐欺罪嫌起訴。

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關鍵字：星城Online,男騙男,詐騙

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