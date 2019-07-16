批台灣如明朝末年　柯文哲：流寇四起、朝廷無力進剿

記者陳家祥／台北報導

高雄市長韓國瑜15日以壓倒性的支持度自黨內出線，2020總統大選藍綠就位，台北市長柯文哲也說，現在開始自己要認真想很多事情。對此，柯文哲16日表示，台灣要思考怎麼會走到今天這地步，「解方不一定要是我們自己去解」；他也意有所指表示，不管讀明史或二戰史，都感觸很深，明朝末年流寇四起，朝廷無力進剿；而希特勒則是德國人民因為絕望，用投票擁護上來的。

「這這麼困難的題目哪裡是一天可以想出來的」，柯文哲16日被問到認真思考後有沒有答案時，仍賣關子，並強調這不急，反正兩黨的候選人已經出來了，這也是要思考的題目，「台灣今天怎麼會走到這地步？」

柯文哲說，解方不一定要是他們自己去解，在現有的基礎上，兩黨的候選人是這樣，那還有沒有其他的解決的辦法。他表示，其實外界還是不太了解他，「我這人不管當醫生、當市長或做什麼職務，反正我都是早上工作到晚上，我就是把時間塞滿，對我來講就是工作，也因為這樣我不會去想說我要做什麼」，因為就算做台北市長，要做的事情都做不完了，沒有說一定要怎樣。

柯文哲也引述老子的《道德經》「生而不有、為而不恃、功成而不居」，強調自己沒有一定的想法，倒覺得昨天是告一個段落，要給台灣社會去思考一下，台灣怎麼會走到今天這種局面，「老實講，不管是讀明史或讀二戰史，都感觸很深，明末天下大亂，流寇四起朝廷無力進剿」，希特勒也不是武裝政變上台的，是德國人民用投票方式放棄自己全力擁護希特勒上來的，「為什麼？因為人民太絕望。」

「曾經小英是有機會可以把它弄好的，怎麼會搞到這種局面？」柯文哲說，反省歸反省，想一陣子再看看。他表示，不管是小英或韓國瑜，還是給他們一個機會，讓他們說明一下他們有沒有辦法讓我們相信台灣在將來會比較好。



▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）