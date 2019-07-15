「蔡英文哥大演講」談民主　陸外交部：在國際上混淆視聽

▲總統蔡英文於哥倫比亞大學發表演說。（圖／蔡英文臉書）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文日前過境美國並在哥倫比亞大學發表演講，內容緊扣台灣民主化的進程，還指出香港「一國兩制」的經驗，向世界明白揭破了獨裁和民主無法共存的事實。對此，中國外交部發言人耿爽15日強調，台方試圖戴上民主的面具在國際上混淆視聽，真實面目世人早已看穿。

「蔡英文在紐約期間就兩岸關係以及『一國兩制』大放厥詞，但畢竟這不是外交問題，還是要留給國台辦和港澳辦的同事來回應」，耿爽重申，「一個中國原則是國際社會的普遍共識」，並強調「台方試圖帶上民主的面具，在國際上混淆視聽，騙取同情，為自己製造『台獨』尋找藉口，真實面目世人早已看穿，挾洋自重，仰人鼻息，有失尊嚴，也注定是死路一條。」

▲M1A2戰車。（圖／達志影像／美聯社）

對於美方向台灣出售武器，耿爽也提到，這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，並違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，同時損害了中國主權和國家安全，「為了維護國家利益，中方將對參與售台武器的美國企業實施制裁，中國政府和中國企業將不會同這些美國企業開展合作和商業往來。」他最後強調，具體細節目前不便透露，但中方言必行，行必果。

至於有哪些軍火商將被制裁，有陸媒點名，包括通用動力（General Dynamics），漢威聯合國際（Honeywell International），美國豪士科集團公司（Oshkosh Corporation），雷神（Raytheon）和英國航太系統公司（BAE Systems）在美國賓州的公司等。

▼中國外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自微博）