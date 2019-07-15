颱風「丹娜絲」要來了！防護岸崩塌潰堤　王惠美視察易淹水工程

▲彰化縣長王惠美視察排水工程，深怕颱風造成淹水災情。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

根據氣象局指出，準颱風「丹娜絲」路徑有往台灣方向修正的趨勢，以接近台灣的方式北上，氣象局最快周二晚至周三發布海上颱風警報，氣象局也不排除有直接影響到台灣地區的可能，彰化縣長王惠美15日馬不停蹄的視察3處正在進行的排水整治工程，希望能如期完工，未來淹水夢靨不再。

▲石笱排水工程。

水資處指出，彰化縣共有218條縣管區域排水，居全台最高，而石笱排水為洋仔厝溪的支流，全長約21公里，流經秀水、花壇、大村及員林等鄉鎮，總集水面積約81.73平方公里，淹水癥結為上游八卦山區與平地排水銜接問題，其上游彰化縣八卦山脈山坑下游段約10公里(秀水、花壇)已於98年整治完成，達10年的保護標準。

▲清水溪。

未改善大村、員林段，惟平地排水銜接段因住宅密集實施困難，未能及時配合整治形成通水瓶頸，山洪順勢而下至下游舊有渠道宣洩不及，造成兩岸地區之淹水，未改善前僅能滿足約2年以下的重現期距(保護標準)，預計到109年6月可全線治理完成。

▲護岸工程。

經民眾以及民意代表反映舊濁水溪沿岸雜草叢生，加上颱風將逼近，大雨過後水會淹過護岸造成當地居民農作物的損失，王惠美指出，上游段從北斗橋到仁觀橋約8公里範圍會先進行清淤，希望大家一起努力，讓彰化更美更好，也希望全民一起來督工。

▲雜草叢生清淤工程。

接著到清水溪視察2座橋梁改建及排水工程，同時在橋梁護岸改善工程施工期間，如造成鄉親短期交通的不便，希望鄉親多包涵，期望工程完工後，能夠長期提升防洪量以及克服地方交通瓶頸，讓交通更加順暢。

【其他新聞】



►只到過台中...從小陪眼疾母上大夜班 彰化17歲孝行獎女學生令人心疼



►檢舉蟑螂不滿被移送 噴漆瞎扯偵查佐「開妓女戶」下場慘