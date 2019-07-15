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獨／旗津拚觀光還沒發大財　漁民憂「行動汽油彈」滿街趴趴造！

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▲旗津中洲渡輪站加油問題 。（圖／漁民提供）

▲先得騎車買油回來幫船加油。（圖／漁民提供）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

能想像漁民為了幫船加油，是得先騎車提著桶子到加油站加油，再將將滿油的桶子載回漁港嗎？地點就發生在高雄市長韓國瑜團隊，積極想打造觀光大島的「旗津」。在旗津中洲渡輪站這裡，一旁的中洲加油站只提供柴油，但漁民的船都是使用汽油，因此大家都得冒著風險騎機車到外面買油，有如「行動汽油彈」般在路上移動，尤其船東年紀越來越大，危險性也變高，大家希望中油能來這裡設汽油加油槍，但沒想到至今都沒下文。

▲旗津中洲渡輪站加油問題 。（圖／漁民提供）

▲船東騎車載油。（圖／漁民提供）

在旗津中洲渡輪站停靠的小船，大多是使用汽油，但一旁的中洲加油站，卻只有柴油，導致漁民想幫船加油時，得騎著機車，載著兩個桶子，到外頭的加油站買汽油，但來回也要20幾分鐘，有如「行動汽油彈」般在路上移動，漁民就很擔心，若是買完油在路上發生意外，油不小心倒了，是否會引燃或是波及到一旁民宅，後果不堪設想。

市議員陳麗娜更提到，「尤其船東年齡層越來越大之後，顯現的問題其實是越來越嚴重，而且加上旗津的道路道路比較狹窄，路途是非常的危險的，萬一有狀況，汽油潑灑在路面，在高溫的天氣底下，是不是有可能會發生危險，而且這情形其實是從以前到現在都沒有改善過，甚至連一旁中央海巡的船隻，油也是自己提，這種情形離譜到我們難以置信，所以這邊的居民強烈的要求，這個漁港附近應該要設這個汽油的油槍，方便他們來加油」。

▲高雄市議員陳麗娜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲市議員陳麗娜為漁民發聲，但卻沒得到明確回應。（圖／記者吳奕靖攝）

而後續跟中油溝通狀況，陳麗娜提到「中油從一剛開始都沒有積極的動作，就是踢皮球的狀態，大家就不斷的就說，這不是我們單位的工作，然後請誰來聯絡之類的，那後續都無疾而終，那到最後，我們也找到中油的辦事處，那中油回應會來現場看一下，但是看完之後也就無疾而終了，所以對於後續呢，是不是要有要積極的來做解決，我們現在看起來是似乎是中油依然是在踢皮球的狀態，讓我們的居民等了又等，我們可以想像，大概中油的態度就是這樣，這也就是為什麼民眾覺得應該要強硬起來的理由」。

▲旗津中洲渡輪站加油問題 。（圖／記者洪靖宜、吳奕靖攝）

▲船東們迫切希望能在中洲渡輪站附近增設加油槍。（圖／記者吳奕靖攝）

船東張恩誠提到，每次加油機車都得載兩個桶子，來來回回載個兩三趟，載回來還要自己加到船裡面，由於在海上漂浮不定，過程中有許多危險，岸邊若能有加油站，附近港務局、海巡署，都可以使用，大家也比較方便。

▲旗津中洲渡輪站加油問題 。（圖／記者洪靖宜、吳奕靖攝）

▲旗津區中華社區發展協會總幹事鄭如君。（圖／記者吳奕靖攝）

在地中華社區發展協會總幹事鄭如君也為旗津居民發聲「在別的地方理所當然地擁有的東西，可是對我們來說，卻是要去爭取，但我們也是高雄市民，沒有一個漁港會發生這種問題，是只有旗津漁港發生這件事情」，她也呼籲「中油身為一個國營事業，是不是應該要負起這個責任，不是一直在那邊東推西推的說，難道一定要發生問題、發生人命，才知道有問題嗎」。

▲旗津中洲渡輪站加油問題 。（圖／漁民提供）

▲旗津中洲渡輪站加油問題 。（圖／漁民提供）

▲看得出漁民加油相當不便。（圖／漁民提供）

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關鍵字：旗津,中洲渡輪站,汽油,行動汽油桶

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