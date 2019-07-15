快訊／朱立倫：坦然接受初選結果　願當藍軍最強黏著劑

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選落幕，高雄市長韓國瑜以44.80％的支持率出線。對此，前新北市長朱立倫15日中午召開記者會，首先祝賀韓國瑜代表國民黨征戰2020總統大選，他「坦然接受初選的結果」，願當藍軍最強黏著劑。

▲朱立倫表示，坦然接受初選結果，願當藍軍最強黏著劑。（圖／記者季相儒攝，下同）

朱立倫在記者會上表示，此刻當然失落，但挫折使他更堅強，要向支持者說聲抱歉，同時感謝所有朋友的情義相挺；對於不支持自己的人，也表示批評指教讓他能成為一個更好的朱立倫，他不會氣餒，更不會忘記初衷，一定繼續為台灣的未來努力。

朱立倫提到，從去年十二月開始到現在，這七個月內，走遍台灣各鄉鎮，請教各個領域專家，結合財經專業，20年的經驗，點點滴滴都成了理念依循與政策養分；他不斷地提出政見，堅持用對的方法、做對的事情，為的是要讓台灣更好，讓下一代更好，他要喚起的，不只是藍營民眾的心，「更要喚醒所有台灣人民的心」。

朱立倫在會中再一次恭喜韓國瑜市長，但也提醒，「國民黨還沒有贏，台灣也還沒有贏」，未來的路程會更艱辛險惡，國民黨除了要更團結、更努力以外，一定要好好思考，「未來，我們能給下一代什麼？能給台灣什麼？」

朱立倫提出，台灣內部各種撕裂，將台灣變成南北的、統獨的、貧富的、階級的、世代對立的現況，「我們有責任義務，還給大家一個團結的台灣。」台灣情勢十分險峻，經濟衰退、兩岸關係不穩定、外交孤立，他有責任義務讓下一代能在台灣安身立命，給大家一個安心的台灣。

朱立倫回顧政見會的標題，「台灣靠民主、和平靠智慧、經濟靠開放、勝利靠團結」，這句話不只是一個口號，而是這個就是台灣最需要的答案，「穩定、中道、理性、務實」是他堅持的路線，也是國民黨要贏、台灣要贏的唯一路線。

朱立倫認為，明天開始還有很多事要努力，他心心念念新創法規要鬆綁、高齡女性的凍卵補助、國軍弟兄的尊嚴與教育投資、公平正義照顧長者小孩；此外，新北的經驗，桃園的經驗，都可以成為台灣經驗，「藍軍大智庫政見，我們要共同實現。」

朱立倫也感性地說，「成功不必在我，但成功一定有我」，他會不計個人榮辱，但求團結打拼台灣前途，他要謝謝台灣人民對朱立倫的厚愛，讓他有幸在這塊土地上，替大家服務。

最後，朱立倫藉英國首相邱吉爾的話表明心情，「成功不是結局，失敗也非末日，最重要的是要有堅持面對的勇氣。」一路走來，他堅持理想，做自己，「奮戰到底的我們，會再度崛起！」

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果。根據最終統計，韓國瑜44.8%、鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。