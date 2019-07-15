韓國瑜大贏！挺韓菜農PO合照「339字感性喊話」　韓粉讚爆：要更團結

▲林佳新po出和夫人李佳芬的合照。（圖／翻攝自林佳新臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調15日上午正式出爐，由高雄市長韓國瑜以44.8%的支持度大勝。消息一出，挺韓菜農林佳新在臉書發文，感性地向韓粉喊話，「這段路充滿淚與委屈，可以興奮、驕傲，但不要挑釁、自負，過於激化對立。」



林佳新表示，「這段路的艱辛，充滿淚跟委屈，我們都知道，辛苦大家了。你們受的我們看在眼裡，只能強忍要大家冷靜，要求大家強抑著內心的不滿，因為我們知道台灣沒有理由再對立、再意識形態作祟，各位韓國瑜支持者們辛苦了，各位給自己一個掌聲，也為我們的未來更辛苦的路多點鼓勵跟信心。」

▲國民黨初選確認由韓國瑜出線。（圖／記者李毓康攝）

眼看這次的黨內初選，韓國瑜以壓倒性勝出，林佳新說，「你們可以興奮，可以為自己的努力驕傲，可以喝采；但記得不挑釁，不自負，不過於激化對立。我們韓總的愛與包容，就是純粹沒理由的犧牲與奉獻，我們的信仰就是韓總的信仰，我們的路會更艱難，蔡英文做不到的謙卑，我們做給台灣社會看，謙卑、理性、冷靜、愛與包容，為了下一代更好。」

林佳新也提出「3不准1可以」的口號，希望支持者「不准衝突、不准挑釁、不准激化」，接著話鋒一轉，笑說「大家可以盡情歡樂的一天」。對此，韓粉們熱情回應，「同鄉的，很欣賞你秉持韓國瑜愛與包容的理念，也希望你繼續加油」、「感動到落淚」、「一個字，爽」。