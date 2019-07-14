18歲生日落水！台北男「失蹤3天」翡翠水庫尋獲亡　詹喬愉嘆：令人心碎

▲詹喬愉感嘆，結果令家屬心碎。（圖／翻攝自詹喬愉 - 三條魚Tri Fish，下同）

突發中心／綜合報導

台北一名周姓少年10日滿18歲生日當天，僅留下錄音檔後就神隱，讓家人非常著急，而警方也已於13日在新店山區尋獲落水身亡的他。對此，「三條魚」詹喬愉感嘆，竟然是在這裡找到令家屬心碎的結果。

警方指出，13日立刻出動50多人上山協尋，在下午3時30分許接獲翡翠水庫管理局水警報告，發現落水身亡的18歲周姓少年，立刻通知家屬到場指認，也將依規定製作筆錄後，請檢察官相驗。

對此，近日成功登上海拔8844公尺的聖母峰的女性登山家「三條魚」詹喬愉表示，「昨晚突然收到派遣～第一次走近這大台北地區重要集水水庫，被如此美景震懾，確沒想到…最後竟然是在這裡找到令家屬心碎的結果…RIP」

▲周男生日當天離家出走。（圖／翻攝臉書社團木柵社團 - 友誼商店）

詹喬榆表示，「一天之內集結各分隊警察、義警、消防、義消，在這炎熱的天氣~陸海空多組搜索～所有學長姐們辛苦了！也感謝長官的指揮調度！」而她也勉勵大家，「沒有什麼事過不去，人生再苦，也不過就這麽長～反正總有一天會到終點，多洗腦你我身邊的親友，告訴他們沒有必要提早放棄！」

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