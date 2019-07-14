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「老婆離開後他變了」馬航MH370失蹤5年　最新調查：機長害死乘客

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▲日前在非洲馬達加斯加東部印度洋海域，找到疑似波音777的機翼殘骸，確認屬MH370。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 馬航MH370客機失蹤一案，至今有過許多傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬航MH370失蹤至今5年，機上含機組員在內共239人與飛機殘骸仍未被尋獲，也尚未能證實事發原因。2018年7月，調查指出「飛機曾在人工控制下調轉方向」；法國調查人員近日也透過新獲得的一批飛行數據，證實客機「不正常」轉彎。由於轉向只能靠人工完成，懷疑機長沙阿（Zaharie Ahmad Shah）直到最後都控制著飛機，帶著所有人墜入海裡。

綜合外電報導，繼馬來西亞於2018年5月宣布搜索工作停止，7月交出調查報告之後，如今只剩下法國調查人員仍針對馬航MH370失事原因進行調查。馬來西亞調查人員當時指出，機上除了機長沙阿和副機長哈米德（Fariq Ab Hamid）外，其餘10名機組員都沒有接受過任何飛行訓練。

▼ 大馬政府2018年7月公布最終調查報告，依舊找不到MH370失聯的原因。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 馬來西亞航空公司MH370航班2014年3月離奇消失，大馬政府今日公布最終調查報告。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 馬來西亞航空公司MH370航班4年多前離奇消失，大馬政府公布最新調查報告。（圖／路透社）

▲ 馬來西亞政府去年7月公布調查報告。（圖／達志影像／美聯社）

6月18日，航空專家蘭格韋什（William Langewiesche）援引報告指出，事發當天凌晨1時19分，沙阿駕駛MH370接近越南空中交通管轄區的一處航點時，以無線電和吉隆坡中心管制員互道晚安並結束通話；雷達數據稍後顯示，MH370客機向西南方向急轉彎，接著就此彷彿就此消失在世界上。蘭格韋什認為最有可能的情況，是沙阿在這段時間殺死副機長或使他失去駕駛能力，再利用機艙減壓殺死機上所有人，最後爬升至4萬英呎高空，再以高速墜海。

法國調查人員5月底獲得閱覽波音公司MH370客機大量飛行數據的權限，根據當中紀錄推斷，這架波音777型客機在墜毀前曾不正常轉彎，而這種轉向只能以手動完成，而且沒有任何跡象顯示，其他人曾進入過駕駛艙，飛機直到最後一刻都是掌控在人手中。調查人員沿著線索脈絡推斷，寂寞、有著心理問題（疑似患有憂鬱症）的53歲機長沙阿，駕駛MH370客機故意害死機上239名乘客。

▲▼ 馬航MH370客機仍未尋獲。（圖／路透社）

▲MH370航班於2014年3月8日從吉隆坡飛往北京，途中從雷達屏幕上消失，機上12名機組人員和227名乘客全數罹難。（圖／達志影像／美聯社）

沙阿友人曾告訴媒體，沙阿的性格在老婆離開他後起了相當大的變化，「他的婚姻狀況很糟，以前還會和一些空服員上床，但這又如何，我們都是這樣」。他開始迷戀上2名年輕的雙胞胎模特兒，還會不斷在房裡踱步，就連政治立場也變得張揚，甚至罵馬來西亞時任首相納吉是個「白癡」。

馬航MH370於2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中失蹤，馬來西亞、澳洲、中國、美國等政府與組織都曾參與搜索和調查行動，如今只剩下法國調查小組，因為他們想找出客機上3名法國乘客的死因。這3名乘客是法國一名工程師瓦特洛（Ghyslain Wattrelos）的妻子和小孩。

瓦特洛表示，仍在進行的調查工作令他感到振奮，「我希望藉由分析這架波音客機的各種資料，能夠讓他們發現合理且明顯的出事原因。」

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關鍵字：馬航,MH370,波音777,法國

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