iPad產品線再更新？蘋果註冊5款iPad新品曝光

▲蘋果近期在歐亞經濟委員會（EEC）的資料庫註冊了5個iPad新型號。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

iPad又要推出新品了嗎？據外媒報導，蘋果（Apple）近期在歐亞經濟委員會（EEC）的資料庫註冊了5個iPad新型號，這些新產品皆是運行iPadOS 13，外界推測，這很有可能是今年秋季將發表的新高端或是入門iPad。

據外媒《venturebeat》報導，這次蘋果所登錄的型號共有5個，分別為A2068、A2198、A2230、A2197和A2228，5款皆為運行「iPadOS軟體版本13」作業系統。外界猜射，這很有可能是今年秋季將發表的新的iPad Pro，或是第六代9.7吋iPad以及10.2吋iPad。

其實今年蘋果已經更新過一次iPad產品線，今年3月春季發表會前，蘋果就在官網上無預警上架新一代10.5吋iPad Air和新一代7.9吋iPad mini，兩者皆搭載的A12 Bionic處理器、搭載Retina顯示螢幕，以及支援Apple Pencil第一代。今年秋天是否有機會再次更新iPad產品線，一切只能靜待蘋果今年秋天有無任何進一步動作。

在過去兩年中，歐亞經濟委員會（EEC）的資料庫已成為預測蘋果產品的重要指標，因為通常蘋果在其登錄的產品型號，網網在幾個月後就會出現在世人的面前。像是去年7月，蘋果也在歐亞經濟委員會（EEC）的資料庫中註冊了5個iPad新型號，事實證明就是後來的11吋和12.9吋iPad Pro的Wi-Fi版、Wi-Fi + 行動網路版，以及針對中國大陸所發行的版本。