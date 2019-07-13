「瘦身咖啡」摻違禁藥！商家調高1200元上網販售　警：會導致心悸

▲嫌犯將瘦身咖啡摻入違禁藥賣出。（圖／翻攝央視，下同）

大陸中心／綜合報導

上海警方近日偵破一起販售有毒食品的案件。該名嫌犯在網路上販賣一款名為「左旋饋世」的瘦身咖啡，他將10幾元（台幣約45元）的成本調高至298元（台幣約1344元）賣出，以獲取暴利。事後，警方發現，該款瘦身咖啡內竟含有違禁藥「西布曲明」，食用後會產生心悸等嚴重反應。

據《新華社》報導，上海多名消費者在今年1月時，食用了該款瘦身咖啡，沒想到卻產生嚴重的身體不適反應。事後，警方在接到消費者檢舉後，立即展開調查；經過鑑定，這款咖啡產品不僅含有全面禁止的藥物成分「西布曲明」，而且包裝上標示的生產廠名、廠址都是假的。

經過幾個月的調查，警方今年3月在河南、上海等地找到了該款瘦身咖啡的生產地點，當場將生產、銷售產品的7名犯罪嫌疑人，並且搜出12萬袋的瘦身咖啡、165公斤的西布曲明粉末、9噸的普通咖啡粉，以及多套生產設備。

▲目前，該案的4名嫌犯已被逮捕。

事後，上海市公安局楊浦分局經偵支隊警察指出，這些成品估算下來只又10幾塊錢（台幣約45元）的成本，但嫌犯卻將一盒賣到298塊錢（台幣約1344元），一盒整整賺了將近280元（台幣約1200元）。目前，該案的4名嫌犯已被檢察機關確定逮捕，案件正在進一步調查中。

據了解，西布曲明（Sibutramine）的全名為「鹽酸西布曲明」，是一種中樞神經抑製劑，食用後的常見不良反應包括口乾、加強食慾、失眠、便秘，甚至還有心跳加快、血壓上升等等。由於會明顯增加心血管疾病風險，因此被世界多國禁止食用。