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批川普「無能、以恥辱結束總統生涯」　英駐美大使秘密電報外流

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▲英國駐美大使達洛奇在秘密電報中痛批川普「無能」。（圖／翻攝自Kim Darroch推特）

國際中心／綜合報導

英國《每日郵報》日前公開了一部分從政府內部流出的秘密電報與簡報，聲稱這是英國駐美大使達洛奇（Kim Darroch）對英國外交及國協事務部（FCO）發送的電報內容，包含達洛奇痛批美國總統川普「笨拙無能」、「沒有安全感」，甚至直言「川普的總統生涯可能會以『恥辱』告終」。消息一出立刻引發外界議論，一名英國官員也在稍早向美媒確認了電報內容的真實性。

根據CNN報導，在先前洩露的秘密電報中，達洛奇警告英國政府，「川普在外交上的笨拙無能，帶領美國走向不安全、不可預測的局勢，我想他的總統生涯可能會徹底完蛋，最後以恥辱畫下句點。」

達洛奇還提到，白宮內部的鬥爭簡直是一團混亂，雖然川普一直堅持關於白宮的負面報導是「假新聞」，但內容大部分都是真實的。除此之外，關於上個月美國報復伊朗而祭出的制裁政策，達洛奇也是抱持著質疑的態度。

這些電報的傳送時間從2017年，一直到今年6月都有。在英媒公開後，英國外交部隨即發布聲明回應，「英國公眾都希望我們的大使，能為內閣提供誠實又不多加修飾的評估。我們要求大使們坦白表達看法，但他們的觀點不一定就代表政府或內閣的想法。」

英國外交部也補充，「我們希望這些建議夠以正確方式交由公務員與內閣處理，最重要的是希望我們的大使能繼續提供建議，而且能被妥善保密，不要再外流出去。畢竟我們在華府的團隊與白宮維持著密切關係，因此我相信我們毫無疑問不會被這種惡作劇行為給左右。」

據悉，電報洩露的時間點正好處在英國政治的尷尬時期，目前保守黨成員目前正在推選出新任總理，準備接替梅伊（Theresa May）的位置。當前呼聲最高的強生（Boris Johnson）有意與川普建立更親近的關係，剛好與達洛奇的想法完全背道而馳，因此外界猜測，或許達洛奇的電報之所以外洩，是為了阻止英國脫離歐盟，以免脫歐後，屆時英國在尋求與美國達成雙邊貿易協議時，川普很可能會趁機推動一場艱難、不平等的交易。

達洛奇曾任英國前首相卡麥隆（David Cameron）的國家安全顧問和英國駐歐盟代表，他是一名民粹主義者，作風與想法難以預測，經常因為言行被指責模糊事實、政治不正確。

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關鍵字：Kim Darroch,川普,電報,Boris Johnson,脫歐

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