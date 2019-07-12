加國前大使談孟晚舟案　稱中共會在大選助在野黨上台

▲加拿大前駐中國大使麥家廉。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

加拿大逮捕大陸科技巨擘華為第一財務長女孟晚舟一案， 加國前駐中國大使麥家廉(John McCallum)日前再度發表評論稱，如果中方因孟晚舟案報復加拿大，會協助加拿大保守黨在今年10月的大選中上台，對加國更加不利。現任外長方慧蘭(Chrystia Freeland)批評評麥家廉言論不當。

麥家廉受訪時說，倘中國對加拿大採取報復手段，會促使加國自由黨的總理杜魯多(Justin Trudeau)下台，讓保守黨掌權。而比起自由黨， 保守黨對華政策更不友好。方慧蘭周四(11日)表示，任何加拿大人向外國政府作出建議以影響加國選情，都是不恰當的。

麥家廉之前公開表示，美國要求以違反對伊朗制裁罪名引渡孟晚舟一案，孟晚舟有較強法律理據抗辯，之後杜魯多政府以麥家廉言論違背政府方針為由，免除他的駐中國大使職務。方慧蘭說，加方遵守法治原則，依據美加引渡條約逮捕孟晚舟，不存在政治干預。

中共外交部發言人耿爽周五(12日)在例行記者會上表示，加國官員屢次就孟晚舟事件及中加兩國關係發表錯誤言論，讓中方強烈不滿。

耿爽批評美加兩國濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，是嚴重的政治事件，並再次敦促加方立即釋放孟晚舟，讓她平安回國。