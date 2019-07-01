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油菜籽貨輪徘徊廈門港4周　分析師：可能是7月底前最後一艘

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▲油菜籽,加拿大,註冊。（圖／路透社）

▲加拿大每年對大陸油菜產品出口約27.24億加元。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

自今年1月以來，油菜籽進口不斷接獲疫情，大陸不得不撤銷加拿大相關企業出口油菜籽的許可，加上近期中美關係更加緊張，一艘運載著油菜籽的貨輪，從5月7日離開溫哥華抵達福建廈門港，但卻在附近海域徘迴了數周，至今還沒靠岸上貨。對此，分析師指出，「這可能是7月底前最後一艘」。

據《彭博社》報導，知情人士表示，這艘載著油菜籽的「亞馬遜」已在福建廈門港附近的海域來來回回4個星期。自孟晚舟事件之後，大陸就捲入了貿易紛爭之中，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）甚至還認為，「油菜籽成了貿易戰的砲灰」。

▲▼華為首席財務長孟晚舟出庭。（圖／路透社）

▲自孟晚舟事件後，大陸就禁止或限制加拿大的進口商品，如油菜籽、大豆、豬肉與牛肉等等。（圖／路透社）

據悉，加拿大農業部長畢博（Marie-Claude Bibeau）也曾表示，「韓長賦承諾，會與中國海關機構商討有關加拿大油菜籽的進口問題」。報導指出，上海匯易諮詢有限公司分析師稱，這可能是從加拿大過來的最後一艘，預計7月份前不會再有其他載有油菜籽的貨輪進入。

據了解，大陸從今年1月以來不斷接獲進口油菜籽疫情，駐加使館發言人曾表示，「中方採取的措施是正常的檢疫安全防範，既符合相關法規，也符合國際慣例，而中方也願意在技術層面與加方繼續保持溝通」。根據加拿大統計局分析，大陸是加拿大油菜籽產品第二大出口市場；加拿大每年對大陸油菜產品出口約27.24億加元（約新台幣630.55億元），佔加拿大全部出口的26.55%。

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關鍵字：油菜籽,貨輪,加拿大,孟晚舟,亞馬遜號

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