180家夢幻影音大匯集 　2019年台灣國際HI-END音響大展8/15-18在圓山





▲ 2019年台灣國際HI-END音響大展 。（圖／「2019年台灣國際HI-END音響大展」提供）

生活中心／綜合報導

2019年TAA第29屆台灣國際Hi-End音響大展，邀你走入地表最強音響科技心樂園。延續去年主題「一切為了音樂」，今年盛況更勝以往，不但匯集國內180多家知名音響廠商於台北圓山大飯店，為了因應年輕時尚潮流還特地規劃『耳機專區』，多款夢幻逸品一次展出。從8/15-8/18一連4天的音響盛事，可說精彩可期。對熱愛音樂、講究音響器材的發燒友來說，更是一年一度最期待的活動。VIP券早鳥優惠，還送你神級UHQCD。

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▲ 從單一到全套音響設備__大展中應有盡有。（圖／「2019年台灣國際HI-END音響大展」提供）

隨著文青影音時尚席捲全球，年輕族群隨身必備一款說得出嘴的流行款耳機，不管是隨身輕巧或小到貼耳的耳機，還是外型流線、結合藍芽、WIFI功能的耳擴，都是新生代發燒友最熱愛追逐的時尚。這次，集合國內外最新最炫的Hi-End影音商品，讓專業或非專業的人士引領企盼，期待可以在這次2019年台灣國際音響大展看個夠。

▲▼防噪音耳機_全罩式讓音樂更完美_是年青人夢幻逸品 。（圖／「2019年台灣國際HI-END音響大展」提供）

▲▼ 黑膠唱片的復興_PS-HX500展現極致音樂的風華。（圖／「2019年台灣國際HI-END音響大展」提供）

據TAA台灣音響發展協會理事長黃國真表示，在展覽期間每天都會安排最受歡迎的歌手與得獎樂團現場演出，透過知性感性滿分的音樂、音響講座，讓來看展的民眾可以每天沈浸在美聲音樂的氣氛當中。而且，展覽期間還讓你天天抽大獎，可說是親子休閒最佳去處。





▲Pauler_Acoustics_工作室。（圖／「2019年台灣國際HI-END音響大展」提供）

▲ 由勝旗代理進口的德國喇叭品牌Avantgarde_Acoustic_26周年限定版_Trio_Basshorn 。（圖／「2019年台灣國際HI-END音響大展」提供）

另外，為了回饋長期支持協會的民眾，協會每年都會在展前規劃一張完美音質的紀念版CD。今年為了展現完美音效不惜重本，除了請極光音樂擔任製作外，還將CD裡所選錄的16首跨類型曲目母帶送到德國老虎魚唱片公司重新後製，而且還另製一款日製的UHQCD版本。

▲ 為了製作今年的UHQCD紀念版CD特別委託德國專業技術的老虎魚錄音室。（圖／「2019年台灣國際HI-END音響大展」提供）

所以今年音響大展入場劵也有別與往年，以二種票價販售。一般入場劵票價300元，買就送一張價值500元的展前紀念版CD；另外的VIP入場劵早鳥預購價是600元，前1000位早鳥票的預購者將獲贈價值1,100元，結合日本德國最新神級音響科技所製作的紀念版限量UHQCD乙張，無敵尊榮的聽覺享受，只有經典沒有極限！

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