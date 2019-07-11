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寶礦力道歉撤TVB廣告「香港分公司決定」　大陸網友發起抵制！

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▲POCARI,寶礦力。（圖／記者姜國輝攝）

▲寶礦力是許多人運動後的首選。（圖／記者姜國輝攝）

大陸中心／綜合報導

反送中風波持續發酵，寶礦力水得宣布撤回香港無綫電視（TVB）廣告，引起各界討論。對此寶礦力香港分公司在其官推發佈聲明，「我們為7月9日作出的回復所造成的不便表示誠摯歉意。」

香港反對修訂《逃犯條例》的示威者，批評香港無綫電視（TVB）新聞報導偏向警方，而發起抵制任何在TVB下廣告的廠商，當中包含寶礦力水得。網路上流傳一張「寶礦力水得香港」回覆，「我們上週已經做出了從TVB撤回廣告的決定，但需要兩週的時間。」

▲寶礦力水得道歉，但仍被大陸網友抵制。（圖／翻攝自環球網）

▲寶礦力水得要徹TVB廣告。（圖／翻攝自環球網）

此舉傳回大陸之後，大陸官媒《環球時報》10日消息，致電詢問寶礦力公司，對方回覆稱「是香港分公司自主決定。」寶礦力水得香港分公司10日晚間也在官推發聲明，「我們為7月9日作出的回覆所造成的不便表示誠摯歉意。」

大陸網友則對道歉不領情，紛紛發起抵制，「好了，這下進入黑名單了」、「雖然沒喝過，不過建議下架」、「這下可以放心的不喝它了，反正從來也沒有喝過。」、「以前不喝，以後更不喝，還要勸身邊的人不喝」、「一瓶都不會再買了」、「不管是分公司的決定還是總公司的，那這個水我作為一個中國人是不會再買的了。香港是中國的」。

▲寶礦力水得道歉，但仍被大陸網友抵制。（圖／翻攝自環球網）

▲寶礦力水得道歉，但仍被大陸網友抵制。（圖／翻攝自環球網）

正在非洲進行「一帶一路」人道主義醫療援助前期工作的香港前特首、全國政協副主席梁振英，也在臉書貼文，呼籲消費者，「寶礦力黑白不分，我呼籲全國消費者，全面抵制寶礦力。」

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關鍵字：寶礦力,梁振英,反送中,粵港奧要聞

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