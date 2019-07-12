台南市新增1例登革熱境外移入病例　市民請加強孳生源清除

記者林悅／台南報導

台南市7月11日新增1例登革熱境外移入病例，病毒分型為第二型，截至目前台南市確診登革熱本土病例數8例，境外移入病例數22例，衛生局籲請民眾加強孳生源清除。

▲台南市新增1例登革熱境外移入病例，衛生局除強化稽查，並籲請市民加強孳生源清除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局指出，第22例境外移入病例為39歲男性，居住地於永康區五王里，於6月17日至7月10日至越南，7月8日陸續出現發燒、頭痛、肌肉痛、口乾舌燥、噁心及腹瀉等症狀。個案7月10日自台南機場入境時因發燒篩檢登革熱NS1為陽性，衛生所人員立即聯繫個案至醫院住院治療，因個案未入社區，不需進行戶內戶外化學防治，以加強孳生源清除進行防治。

登革熱防治中心提醒民眾，加強注意隱性孳生源的清除，例如：萬年青花瓶、連日大雨土壤硬化積水花台（盆）、水冷式冷氣機水塔、資源回收的瓶瓶罐罐、大型廢棄家具及洗衣機、屋簷排水槽（天溝）等，務必要孳清、孳清再孳清，才可確保居家環境中無孳生病媒蚊的疑慮，保護自己及家人的健康。

登革熱防治中心籲請民眾注意，於6月22日後曾至中西區開山里及東區大同里活動的民眾，只要有出現發燒時，請立即到快篩合約院所或衛生所就醫，並主動告知活動史；另請醫療院所如遇有發燒個案，積極使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。