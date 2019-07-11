影／轉車藏超渡溺死亡靈！攝影魔人「扛法器當道具」　灑金紙外拍滿場跑

網搜小組／綜合報導

「轉車藏」儀式俗稱為「牽車藏」，是為閩台一帶特殊的拔度儀式，為溺水死亡、或難產身故的亡靈所舉行。有粉絲專頁日前PO文，「放過我們吧！攝影魔人們」，指出總是有遊客為了拍照，任意入侵這些地方民俗安魂儀式，還破壞法器，忍不住直呼，「你們沒有資格踐踏我們的文化、信仰與民俗。」

▲「攝影魔人」肆意入侵轉車藏儀式拍攝。（圖／翻攝自folkways.tw 我的民俗台灣）

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粉絲專頁「FOLKWAYS.TW 我的民俗台灣」11日貼出網誌，文中先解釋「轉車藏」儀式，據宗教資訊網資料顯示，「車藏（音ㄓㄨㄤˋ）」是這個儀式中用到的長圓筒形拔度法器，民間常俗寫為「狀」。而「轉車藏」俗稱為「牽車藏」，是透過「車藏」身之轉動，以接引亡靈脫離水獄或血污池、前來接受超薦而往生仙界，在台灣盛行於泉州籍移民為主的聚落。

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▲「攝影魔人」完全不聽勸，讓原PO相當無奈。（圖／翻攝自folkways.tw 我的民俗台灣）

撰文者在文中貼出好幾張照片，憤怒指控許多遊客為了拍照，不僅任意入侵地方民俗安魂儀式，還破壞法器，「這些被稱為攝影大神、攝影孤幽的人，其實根本都不懂，也不會聽勸」，這些重複上演的事，讓他忍不住稱拍照的人「攝影魔人」，「因為挺磨人的，因為聽不太懂人話，也看不太認識字。」

原PO說，雖然很多人都勸他不要浪費時間和力氣，也別出頭做壞人，但他就是看不慣，「因為你們除破壞別人的儀式，觸犯禁忌，更是無視於地方民俗與傳統，建立在別人的苦難記憶上」。他直呼，這些遊客除了沒有攝影的基本倫理，連人的基礎禮節都不懂。

▲攝影者擅自擺弄法器。（圖／翻攝自folkways.tw 我的民俗台灣）

「地方人士不說話，不代表沒意見，只是每一年的事情，好像越來越沒有極限」，原PO透露，去年發生一些事，讓蚶仔寮的公（車藏）取消了，今年又有人破壞儀式、法器，讓他擔心對當地又會造成影響。

接著他貼出4張照片，說現場大概分成2個區塊，第1現場中，遊客是把「車藏」拿起來當作前景道具，「本來是一對人來外拍，後續就開始多組人開始。後來就變本加厲，拿起來當作外拍道具，最後還拿著滿場跑。」

▲人像模特將法器拿起來當成道具。（圖／翻攝自folkways.tw 我的民俗台灣）

另外2張照片，則是第2現場，說當時有一對男女在擺拍，對方在道長倒車藏前，已經將車藏弄倒，而且還在上面踩踏，假裝在收車藏，「而道長在倒車藏時，還將車藏刻意弄倒，只為拍照。」

▲▼法器被攝影人士隨意移動、踩踏。（圖／翻攝自folkways.tw 我的民俗台灣）

這樣的行為，讓原PO相當傻眼，「其實現場推擠、丟丟金紙、指揮動作，已經不算什麼」，說這些人彷彿拿起相機就是無敵。原PO也指出，「如果我們不說，下次會出現什麼？攝影磨人們應該會繼續討厭我，但是你們沒有資格踐踏我們的文化、信仰與民俗！」

看到照片後，其他網友也怒批，「身為在地人（隔壁村），拍照的跟MD回去肩膀有沒有覺得特別重啊？百年前那裡可是做大水、淹死上萬先人耶」、「鎮魂模式，也鎮不住這些活著的魔神仔」、「真好奇那些人回家後，身體可安好」、「完全不尊重在地儀式文化的極至呈現 ，令人氣憤！」

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