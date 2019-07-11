「明天是我最重要的日子！」酒店妹嗲聲超酥麻　LINE撩男手法大破解

▲酒店加賴釣魚，時不時上傳正妹、性感照片勾引純情男。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者邱中岳、陳雕文／台北報導

●男人才了解男人！

「明天是我最重要的日子，我希望你能參與…」酥麻的女聲總能讓純情男失去理智，一頭栽進剝皮酒店的愛情陷阱，但都只是「變聲器」的魔術，因為操弄這一切的，是群躲在機房裡的「男人們」！只能說，男人才了解男人呀！

●剝光你的皮！

酒店人員在日前開始透過LINE建立一般帳號，以贈送免費貼圖等方式釣魚，再用聊天機器人與上鉤民眾聊天，為了增加可信度，會時不時上傳性感照片，就連現實生活發生地震，對方都會說「剛剛是不是有晃一下」，如今更進化成「獻聲」乞求民眾去酒店陪她，讓你以為是真人。

▲你以為之後見面的酒店妹長這樣。（圖／記者陳雕文翻攝）

但最後都會導到「星期六能到店裡找我嗎？只要帶低消8千（或5千8）就好」、「明天是我生日你能來店裡找我幫我過生日嗎？」一般人看到或聽到這價格，可能也瞬間清醒了，但還是會有純情男被騙，踏進了剝皮酒店…

▲其實長這樣...全是男的！（圖／記者陳雕文翻攝）

有老司機分享經驗，「有些人傻傻想靠幾千元和夢中情人相遇，走進去（酒店）絕對被剝幾層皮，沒噴個幾萬元根本出不來，最多就是來一個妹子給你摸摸手，也不會是LINE上跟你聊天的人啦，因為跟你聊的都是男人」

台北市警方去年5月破獲大安區一處大樓的「call客」機房，辦公室裏頭，坐著19個男人正在用LINE釣魚，並跟上鉤者「談戀愛」，警方調查發現，這群男人們誘騙純情民眾到酒店消費，並以各種名目要錢，最高受騙金額高達200萬！

●靠實力單身沒什麼不好

老司機喊話，「醒醒吧！不會有個女的（而且還超正）會不經意的加你LINE還自顧自聊個不停，甚至關心你的生活狀況，過一段時間還說想跟你交往，如此誇張的劇情可能只會在A片或夢境中出現。」

警方表示，4、5年前剝皮酒店的攬客方式是透過陌生女子的CALL客電話，用甜美嗓音說曾在哪見過面，進一步套關係、培養感情，讓尋芳客以為找到真愛，後來演化成透過LINE，以聊天機器人方式噓寒問暖，配合甜言蜜語及照片，如今再加碼以變聲器「獻聲」，無非是想讓渴望愛情的人落入陷阱。

▼有些剝皮酒店派出漂亮的妹子，讓你心癢癢噴了幾十萬但可能連小手也牽不到。（圖／資料照，照片非當事人以及酒店）