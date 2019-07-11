至少70粒↑！家門口「一堆橢圓黃豆」黏縫隙　他曝卵主真面目：全長16.5cm

▲這不是黃豆嗎？（圖／翻攝自爆系知識家）

網搜小組／綜合報導

台灣最近很多蟲蟲危機，讓不少人「聞卵變色」。一名男網友日前在家門口看到一坨蟲卵，便上網發問，「請問大大這是什麼卵？」照片中，原PO拍下牆壁和地板的交界，只見從縫隙處開始，有一顆顆黃色的橢圓形狀，看上去彷彿黃豆堆。最後原PO也意外發現答案，公布真相讓網友直呼長知識。

這位男網友在臉書公開社團《爆系知識家》貼文發問，「請問大大這是什麼卵？在我家門邊看到的」，只見照片中的蟲卵是微橢圓形狀，一整坨黏在一起，並堆在牆壁和地板的交界縫隙，數一數這些卵，至少有70顆以上。

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▲什麼？原來是蟲卵啊！（圖／翻攝自爆系知識家）

因為卵的顏色是鵝黃、深黃色系，讓不少網友直呼，「拿去磨豆漿」、「分明是黃豆」、「趕快去用杯豆漿」、「那是誰的黃豆掉在地上。」連原PO都笑說，「哥我剛剛也差點認為是黃豆，但是不是啦！」也透露卵的實際大小是「一般黃豆的1/3左右而已」，只是近拍超像。

其他人則紛紛猜卵的主人，大部分都認為可能是「壁虎」或「蝸牛」卵，就有網友表示，「大蝸牛的蛋，壁虎不會生這麼多」、「有人說是壁虎、蟑螂，可是……壁虎蛋好像是白色的，蟑螂蛋好像是咖啡色的，而且也不會一次這麼多顆。」雖然原PO一開始也猜蝸牛，但並不確定，「查（資料）都比較白，這個好黃，品種問題嗎？」

事後，他更新貼文，確定了「卵主」並公布解答，「家裡附近看到幾隻非洲蝸牛，應該是牠們產卵的無誤」、「卵的顏色一致」；看到有網友建議他查看「有黏液就是蝸牛的卵」，原PO更加確定答案，「有，整團黏在一起了。」他最後也透露對卵的「處置」，「我家有一盆蓮花，常常有大蝸牛出入，等等鏟去葉子上面放。」

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▼原PO說，這隻非洲大蝸牛全長16.5公分。（圖／翻攝自爆系知識家）