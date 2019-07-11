民進黨首波徵召獨缺蕭美琴　地方研判與他有關

圖文 / 鏡週刊



民進黨今（10日）中執會通過2020首波立委艱困選區徵召名單，包括現任的基隆市立委蔡適應、新竹市徵召新竹市前議員鄭宏輝，並徵召現任立委陳瑩繼續參選平地原住民。外傳可望首波徵召的現任花蓮縣立委蕭美琴則尚未定案。

花蓮綠營人士透露，國民黨已通過提名醫師黃啟嘉參選立委，而民進黨內對徵召蕭美琴有高度共識，但因4月出獄的花蓮前縣長傅崐萁的動態仍不明朗，傳出他可能以無黨籍參選或是爭取進入國民黨不分區，屆時地方選情將大不相同，因此黨中央確實不用急著徵召蕭，可先觀察傅與國民黨的動態再確定。

民進黨主席卓榮泰今受訪時表示，蕭美琴在花蓮經營多年，黨內對她參選的意見一致，沒有其他替代人選，但應讓她多點空間思考。

據了解，初選登記缺席的蕭美琴原本參選意願不高，但後來在總統蔡英文等府院高層加入勸說後，近日參選態度鬆動。尤其本月4日蔡英文邀黨籍立委到官邸便當會時，就特地關心蕭美琴在花蓮的選情。

不過，知情人士透露，蕭美琴對參選一事相當慎重，雖然已向黨內表達願意接受徵召的態度，但也同時提出希望行政院能盤點對花蓮挹注的政績亮點，以利民進黨在花蓮的布局，黨內已透過政院系統傳達，因此決定另擇期再徵召蕭。

身兼中執委的鄭宏輝今出席中執會時表示，時代力量已在新竹市提名高顏值、高學歷的人選參選，讓他壓力很大，但他自嘲：「幸好我也有顏值！」他強調，2016年立委選戰時力也有提名人選，也是三腳督局面，不管對手是誰，他都會全力以赴力保這席立委。蔡適應則表示，他將全力以赴，爭取繼續為基隆市民服務的機會。



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