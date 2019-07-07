悼念鐵路勇警「讓更多人來送他」　告別式將遷往台灣燈會舊址

▲▼ 市立殯儀館臨時為李承翰於停車場搭建的大型靈堂。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

鐵路勇警李承翰日前列車上為保全乘客性命，英勇奪刀卻不幸因公殉職，移靈嘉市立殯儀館後前往悼念的民眾絡繹不絕，原本的靈堂已容納不下日漸增多的民眾，7日上午館方臨時為其在停車場空地，設立大型靈堂以供各界人士祭拜;也由於悼念人數眾多，李警16日上午的告別式，警方及家屬考量屆時全國各地將有民眾湧入致意，因此與嘉義市政府討論出借台灣燈會地址可行性。

▲▼ 李承翰原先靈堂較小能容納的人數有限。（圖／記者翁伊森攝）

殉職員警李承翰日前的靈堂較狹小僅能容納約6個人，前頭更放著他生前所用的盥洗用具及拖鞋，但由於各界前來祭拜民眾人數眾多，因此市立殯儀館與家屬討論後臨時於殯儀館後方停場車空地協助搭建一較大靈堂，方便各界參拜。

▲▼ 勇警李承翰生前衣物鞋子。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 市立殯儀館臨時搭建的大型靈堂。（圖／記者翁伊森攝）

至於16日上午九點公祭，原本市殯方面準備最大間祭拜廳，但考量該事件全國矚目，到時候市殯空間應無法容納，因此考量前台灣燈會場址位於啟明路及新生路口，至於細節將待市府方面討論後決定。

▲▼ 李警告別式將考慮移往前台灣燈會為於新生路、啟明路設大型靈堂。（圖／記者翁伊森攝）