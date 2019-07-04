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Instagram可以邀「群聊」了！限時動態po照設話題…網友可開框尬聊

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▲Instagram推出全新的限時動態貼紙。（圖／《ETtoday新聞雲》記者攝）

▲Instagram推出全新的限時動態貼紙。（圖／《ETtoday新聞雲》記者攝）

科技中心／綜合報導

Instagram於3日推出全新的限時動態貼紙，讓用戶可以在動態上開啟群組聊天，上傳照片設立不同主題的「群聊」，邀請其他朋友一起加入聊天。用戶除了可以在特定主題的群組裡尬聊，還可以認識各方網友，並決定哪些人才可以進入群組，幾乎是正式向其他線上通訊軟體宣戰。

把Instagram更新至最新版，就可以發現限時動態上已經能添加「聊天」的貼紙，接著輸入聊天室名字，可以針對不同的主題放上照片，例如討論運動賽事，藝人八卦，或是一般職場的討論和內容。

▲Instagram推出全新的限時動態貼紙。（圖／翻攝自Instagram）

▲Instagram可以邀請其他網友一起聊天了！（圖／翻攝自Instagram）

《ETtoday新聞雲》記者實測發現，所有親友都可以點下聊天室「申請加入」，接著主辦帳號就會收到通知，再決定到底要放哪些人進入群組尬聊，透過審核的方式，可以篩選真正對話題有興趣的網友入群，不用擔心奇怪的網友進群騷擾。

日前就傳出Instagram想要獨立出綁IG訊息的App，不過現在似乎已放棄這個計畫，因此與Facebook Messenger相比，功能性沒有那麼多；如今Instagram也逐漸提高用戶間的互動，自產內容成為完整的自媒體。

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關鍵字：Instagram,IG,群聊,限時動態,限動

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