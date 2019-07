Instagram可以邀「群聊」了！限時動態po照設話題…網友可開框尬聊

▲Instagram推出全新的限時動態貼紙。(圖/《ETtoday新聞雲》記者攝)

科技中心/綜合報導

Instagram於3日推出全新的限時動態貼紙,讓用戶可以在動態上開啟群組聊天,上傳照片設立不同主題的「群聊」,邀請其他朋友一起加入聊天。用戶除了可以在特定主題的群組裡尬聊,還可以認識各方網友,並決定哪些人才可以進入群組,幾乎是正式向其他線上通訊軟體宣戰。

把Instagram更新至最新版,就可以發現限時動態上已經能添加「聊天」的貼紙,接著輸入聊天室名字,可以針對不同的主題放上照片,例如討論運動賽事,藝人八卦,或是一般職場的討論和內容。

▲Instagram可以邀請其他網友一起聊天了!(圖/翻攝自Instagram)

《ETtoday新聞雲》記者實測發現,所有親友都可以點下聊天室「申請加入」,接著主辦帳號就會收到通知,再決定到底要放哪些人進入群組尬聊,透過審核的方式,可以篩選真正對話題有興趣的網友入群,不用擔心奇怪的網友進群騷擾。

日前就傳出Instagram想要獨立出綁IG訊息的App,不過現在似乎已放棄這個計畫,因此與Facebook Messenger相比,功能性沒有那麼多;如今Instagram也逐漸提高用戶間的互動,自產內容成為完整的自媒體。

Introducing the new chat sticker in Stories. Now, there's an easy way to start conversations with a group of friends right from your story. pic.twitter.com/A1An7d9TjJ