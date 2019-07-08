很難像去年那麼幸運！彭啟明：今年恐有2至4個颱風侵台

▲彭啟明預估今年將會有2到4個颱風侵襲台灣。（示意圖／記者屠惠剛攝）



生活中心／綜合報導

每到暑假期間，民眾最關心的問題便是颱風是否會影響出遊計劃，對此，天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書粉專上「氣象達人彭啟明」表示，七月下旬開始，容易有颱風發展，今年預期台灣會遭遇2至4個颱風，「很難像去年偏少的那麼幸運」。

彭啟明提到，台灣台灣夏季天氣還是受到太平洋高壓主導影響，下周開始會有些變動機會，太平洋高壓的位置會有些調整往北移動，這也將給菲律賓東方海面有了可以發展的空間，下周末期，也就是約十天之後，擾動發展將會開始較為活躍，這也代表七月下旬開始，很容易有颱風發展。不過，彭啟明表示，颱風發展不代表就一定會侵襲台灣，他預估今年可能會有2至4個颱風侵襲，提醒各界提前做好防颱準備。

除了颱風之外，他也提醒各界要做好避暑動作，他提醒最近台灣附近的大環境吹偏西南風，受到西南風和海陸風環流的影響，北部今天(8日)恐有35-37度的高溫，西南風的影響將會一直持續到下周。台灣在未來一兩周都將面臨高溫的情況，昨天(7日)是二十四節氣的小暑，從統計數字上看，小暑到大暑往往是台灣各地最熱的時候，外出務必要預防熱傷害，該有的防護措施不可少。此外夏天的對流旺盛，閃電雷擊也增多，可以多檢查居家防雷措施夠不夠，這也會對飛航造成干擾，常常有對流的雲系經過機場，都會造成大延誤，建議旅人務必要看天氣，適時的準備延誤險。

