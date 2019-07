規模5.7淺層地震襲伊朗西部「至少1死4傷」　多幢建築物受損

▲ 地震導致多幢建築物受損。(圖/翻攝自推特/Iran Panorama)

國際中心/綜合報導

伊朗當地時間8日上午11時30分(台灣時間下午3時)發生地震,伊朗地震學中心及歐洲-地中海地震中心(EMSC)測得規模5.7,美國地質調查局(USGS)則測得規模5.6。據庫德族獨立媒體MirovekiBeErd,這起地震目前已經造成至少1人死亡及4人受傷。

英國《每日快報》報導,地震震央位於首都德黑蘭西南方450公里處,距庫茲斯坦省阿瓦士(Ahvaz)僅84公里;而該省擁有世界上第三大油田。

據伊朗官媒IRNA,震源深度約17公里,且伴隨多次餘震,沙代甘、馬斯吉德蘇萊曼、舒什塔爾等多個城市都傳出災情,多幢建築物被毀。伊朗國家電視台指出,救援小組已經被派往周邊農村地區及城市,以幫助有需要的民眾。

鄰近的科威特、伊拉克及沙烏地阿拉伯都有民眾感受到地震,並在社群媒體上發文。距震央331公里的科威特網友在推特上表示,「我們的建築物有點晃,感覺很清楚。」另一名科威特網友Hawally則補充,「我躺在床上、感覺到床在晃,像是有人故意在搖,掛在天花板上的燈也明顯晃動。」

A photo of earthquake in Khuzestan Province, Southwest of Iran#Iran pic.twitter.com/nk1SfqvtrI