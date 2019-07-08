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濟州島通過「清算日治時期遺跡條例」　2153棵龍柏遭殃

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▲▼濟州島。（圖／濟州觀光公社提供 ） 

▲濟州島。（圖／濟州觀光公社提供 ）

國際中心／綜合報導

濟州島6月20日通過「清算日治時期遺跡條例」，未來將依據此法源，全面清除在學校內遺留的痕跡，這也是第一個通過「去日化」條例的南韓地方政府。其中最特別的清除項目為龍柏，儘管是南韓學校多年來指定的校樹，但當地人始終認為，這是1910年被併吞、強佔時期，從日本大量進口並栽種的「侵略象徵」。

根據《產經新聞》報導，該法案是由南韓共同民主黨的議員先將「日治時期的文物解決草案」提交給濟州省議會，隨後在全體議會上拿出來一起討論，並獲得議員的一致性支持，法案順利成功通過。

濟州島教育局表示，今年是南韓爭取脫離日本的三一運動100周年紀念，屆時將會配合活動，展開對各所學校的調查，除了校名、校歌、日治時期校長的照片、銅像外，其餘像是朝會、敬禮等日本時期延續至今的習慣與用語，都會要求要改正。

▼文在寅總統參加三一運動100週年紀念活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼三一運動100周年紀念活動。（圖／達志影像／美聯社）

其中最特別的項目是多年來被指定為校樹的龍柏，將要全數砍伐，所以從今年2月開始，東南部慶尚南道教育局便已經拔除種於玄關的龍柏，改種其他樹木；首爾、中部的大田地區也將埋葬戰歿者的國立顯忠院、國會周邊逐步替換成其他植物。

濟州島教育局表示，將從明年開始全力砍伐所有的龍柏，並且每年至少都會有一次的清算活動。但《朝鮮日報》卻表示，當地共有21所學校將龍柏定為校樹，總數量甚至高達2153棵，因此，同步砍伐產生的危機，已經引起學校的不安與反彈。對此，由專家組成的解決委員會解釋，是否將重新種植其他樹木或保留原樣是由每個學校自行決定的，並非絕對必要。

▼龍柏是一種常綠針葉樹，主產地在日本、中國大陸，在台灣亦很常見。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼龍柏是一種常綠針葉樹，主產地在日本、中國大陸，在台灣亦很常見。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據《朝鮮日報》報導，位於光州廣域市的第一高中已重新修訂校歌，因為當地教育局表示，該作曲家是位親日派人士。雖然此舉引起部分校友的反彈，但校方在綜合學生、教職員和校友會等多方意見後，還是決定修改。民族問題研究所光州支部則認為只有修改校歌是不夠的，要求應該清除校園內為感謝日治時期提供獎學金而設置的企業家紀念碑。

《朝鮮日報》還提到，所謂的「教育界親日清算」是由民族問題研究所帶起，先在各學校前發動抗議，再由行政體系中左派的官員發動修正政策。最初以光州廣域市為核心，直到問題浮上檯面後擴大到釜山、濟州等，慢慢有全國遍地開花的趨勢。

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