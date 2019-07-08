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煎餅店「去死」女韓粉超會罵　網起底也嗆過澎湖前縣長：混蛋

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▲女韓粉嗆女學生 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲女韓粉(左)日前暴怒狂罵女學生。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

日前在「高雄觀光日」時，一名女韓粉在駁二知名香蕉煎餅店「廣德家」前，因不滿店家要罷韓，進而飆罵上門的女學生「去死」。有網友肉搜發現，這名楊姓女韓粉，曾到前澎湖縣長高植澎的臉書嗆聲過，還自稱「家人是韓國瑜小內閣」。

一名身穿挺韓服裝的楊姓婦人，6日在煎餅店內怒嗆一名女學生，跳針狂罵「為什麼要罷免韓國瑜？」，女韓粉離開店前，還失控飆罵「去死」。一連串脫序行為都被鏡頭拍了下來，在網路上引發討論。事後，這名女韓粉自己臉書表示「我將蒐集資料提告店家、媒體及那位公開散播毀謗韓國瑜市長都沒有在做事的女孩，本人相信有很多正義的目擊者會願意出來當證人」。

▲高植澎曾遭女韓粉嗆 。（圖／翻攝高植澎臉書）

▲高植澎曾遭女韓粉嗆 。（圖／翻攝高植澎臉書）

就在女韓粉「爆紅」後，網友發現，前澎湖縣長高植澎在今年4月25日，曾在臉書發表對於李佳芬版稅問題，當時這位楊姓女韓粉，就曾在底下留言「我家人是韓國瑜市長的小內閣，他就是在韓國瑜身邊做事的人，請不要到處公開污衊韓國瑜市長夫妻的名譽，公然毀謗是犯罪的事情，飯可以多吃，話少講一點，沒人當你是啞巴，你是中華民國老百姓嗎？搞不清楚耶」，更在底下留言「混蛋」、「您不是女人生的」、「貪汙下台的縣長」等言論。

▲高植澎曾遭女韓粉嗆 。（圖／翻攝高植澎臉書）

▲高植澎表示自己 對楊女提出妨害名譽告訴。（圖／翻攝高植澎臉書）

對此，前澎湖縣長高植澎也對楊女提出妨害名譽告訴，他在臉書表示「這個就是罵我，被我告的那個楊XX，已完成筆錄，死性不改，和解金要大大的提高，哈哈！發大財！」。

對此，高雄市政府新聞局表示，民主社會每個人都有言論表達的自由，但也都受法律約束不得侵害他人權益，再次呼籲所有民眾不分政黨傾向，都能理性表達意見，以免觸法，也讓真正的意見失焦。至於楊姓女韓粉自稱「家人是韓國瑜的小內閣」，新聞局也回應目前無法證實。

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關鍵字：韓粉,韓國瑜,高植澎

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