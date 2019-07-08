影／「虧雞」又來了！力挺「0到6歲國家養」　選市長就提挨批「講肖話」

記者林悅／台南報導

2018參選台南市長時，以大型電音趴受到年輕人喜愛，被暱稱「虧雞福來爹」的林義豐，7月8日上午表示，他並沒有支持特定對象，而是支持「0到6歲國家養」的政策，這項政策他在選台南市長時就提出來了。

▲「虧雞福來爹」林義豐表示，他支持「0到6歲國家養」的政策，這項政策他在選台南市長時就提出來了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林義豐說，他並沒有支持特定總統候選人，而是最近許多年輕人在他的臉書上反應，「生不起孩子是很重要的國家問題」，他認為「0到6歲國家養」這個政策，他在競選台南市長時就有提出，當時很多人都說他是「講肖話」，但是現在有總統參選人也有提出相同的政見，就像他之前提出「搬到台南由政府補貼薪水」的政見，屏東縣長潘孟安目前也在做了。

林義豐說，他是全台第一個CEO參選的，CEO的頭腦就是比較靈活，大家不必擔心沒有錢做，窮則變變則通，如果台灣人口不斷減少，沒有辦法跟國際競爭，就算沒有飯吃，也要鼓勵大家生孩子。

林義豐表示，並沒有特別支持郭台銘，希望每一個總統候選人都能簽白皮書，提出的政策一定要能夠落實，而不是講爽的；建議「0到3歲」國家養這個部分在上任6個月之內，一定要實行，「4到6歲」則可延到上任16個月之後，如果30個月還做不到，就應該辭去總統職位。

林義豐認為0到6歲國家養這件事情，歐洲早就已經在做，台灣只要肯努力，一定能夠做得到。至於媒體問到林義豐會不會再出來參加選舉，林義豐則表示，上次市長選舉花了不少錢，部分從銀行借來的，還需要一段時間「調養生息」。