127公分「透納氏症」女孩！夢想開咖啡廳　勇敢跨出第一步：當超商店員

▲透納氏症女孩曉君身高只有127公分，但她人小志氣高，夢想開一間屬於自己的店。（圖／喜憨兒基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者戴若涵／採訪報導

新竹縣一名22歲女子曉君，因罹患「透納氏症」的緣故，身高僅有127公分，她憑藉著過去近4年在喜憨兒烘培餐廳「喜歡你餐坊」的工作歷練，決定挑戰外出就業，5月底進入全家便利商店，迎接全新職涯。

透納氏症（Turner syndrome）是一種先天性性染色體缺失所引起的疾病，典型患者染色體為45,XO。除了生長發育低下、外觀異常外，常伴有心腎異常、甲狀腺功能低下、糖尿病、骨質疏鬆等症狀。

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喜憨兒基金會就發組督導范崗鈺接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時指出，曉君2015年7月中旬便進入「喜歡你餐坊」竹北勝利店工作，初期在門市內擔任帶位、送餐、點餐等工作，而後逐步進階到閉店關帳等工作，雖然個頭小，但能力卻是店內數一數二好的，碰上問題也會主動詢問現場就服員求解，轉換跑道前已是個小領班了！

擁有烘焙丙級證照的曉君，平時會做些麵包、小蛋糕等食物，她曾向范崗鈺透露，自己的夢想是存錢開一間咖啡廳，於是她在店內工作時間近4年後，決定跨出這一步，突破自我到一般性職場工作看看；對於曉君的決定，曉君媽媽也全力支持，只擔憂她會不會受到身高限制。

▲曉君轉換職場遭遇困難，但她不輕言放棄。（圖／喜憨兒基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

經過職業評估與工作媒合後，曉君終於在5月底進入全家便利商店，改變的第一項挑戰也隨之而來，由於在餐坊的工作時間從上午10點，但超商早班卻是從上午7點開始，她必須在清晨5時55分出門搭公車，上班步行加上搭公車的時間便要花費50分鐘。

曉君剛到全家工作的前兩個星期，尖峰時間源源不絕的客人湧入，工作節奏成了她的第2項挑戰；另外，還要面對客人及周邊住戶的異樣、好奇眼光更讓她感到相當挫折，經店長與范崗鈺的輔導後，曉君才逐漸適應。

工作認真的曉君還會隨身攜帶小筆記本，上頭寫滿密密麻麻的備忘筆記，認真的工作態度，就連超商店長都忍不住對她豎起大拇哥稱讚。

范崗鈺指出，曉君在餐坊工作時，回家還會複習工作細節，若是忘記了會傳訊息向就服員詢問，學習態度佳，也不會排斥學習新的事物，希望她能早日圓夢。

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