石碇關懷之家「2更生人」受困火場亡　北檢啟動關懷機制

記者劉昌松、林姸君／台北報導

於新北市石碇區南勢坑的台北靈糧堂石碇禱告園6日凌晨1時許發生火警，屋內熟睡的林姓、張姓更生人來不及逃生，造成2死3傷的悲劇。對此台北地檢署表示，已經請同仁啟動相驗及即時協助關懷機制，另也通知檢察官前往相驗。

▲石碇關懷之家大火。（圖／記者趙永博攝，下同）

據悉，該棟起火建物為台北靈糧堂石碇禱告園，也是基督教得勝關懷之家，上個月底才租借給更生人協會使用。警消初步調查，起火點在2樓，火場一共救出5人，其中林姓、張姓更生人到院前已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，另外3人則有吸入性嗆傷，無生命危險。

對此台北地檢署已請犯罪被害人保護協會台灣台北分會主任楊千慧、秘書及保護志工儘速分別前往中民派出所及新店耕莘醫院關懷及協助家屬處理相關事宜。

▲最後造成2死3傷的悲劇。



台北地檢署指出，石碇禱告園雖非本署督導的台灣更生保護會台北分會合作辦理安置收容更生人的處所，且該處所內更生人也非該分會轉介的更生人，但基於關懷更生人，該分會劉宗慧主任獲知此不幸訊息後，也主動立即前往新店耕莘醫院，來協助更生人就醫及家屬相關後事處理事宜，提供必要協助。

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