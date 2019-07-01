「活性炭牙膏」能美白吸附髒東西？　權威期刊：恐讓琺瑯質磨損！

文／艾利漫遊中

笑起來健康陽光的陽光男孩（或女孩），應該是人人都喜歡吧？也因此市面上的美齒產品一直以來都詢問度很高，也經常推陳出新。

不過最近艾利發現了一種新的美齒牙膏「含炭牙膏」。顧名思義，就是加入炭所製成的牙膏啦！



▲最近市面上推出了一款美齒牙膏，叫做「含碳牙膏」，是一種加了炭元素的牙膏。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

現在好像流行什麼都加炭，義大利麵、麵包、面膜、零食……就連牙膏也加入了炭成分。廠商號稱在牙膏添加炭，能夠更深層的清潔牙齒，促進消費者的口腔健康，甚至聲稱比其他產品有更好的美白效果，還可以「排毒」？

有些消費者可能就會受到誇大不實的廣告詞蠱惑。最近刊於《自然》旗下《英國牙科期刊》的研究就發表了一項調查，專門研究含炭牙膏是否對牙齒真有益處。



▲許多產品在加了炭元素後，都宣稱有各種好處。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

從研究可以發現，目前並沒有充分的證據或臨床研究能夠證明，市面上出售的「含炭牙膏」有所謂的美白效果，或者能確實「殺菌、促進牙齒健康」。事實上，含炭牙膏不但無法保持牙齒強壯，其中所含的微炭顆粒，還會讓在刷牙的過程中，有磨蝕牙齒的危險！

總之，艾利在這裡要提醒各位，到目前為止，最能預防蛀牙的，除了使用牙線之外，就是含有氟化物（Fluoride）的牙膏了。



▲最能預防蛀牙的方法，還是要勤用牙線，也可使用含有氟化物的牙膏。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

氟化物其實是一種礦物質，以不同數量存在於自然的食物和水中。氟化物具有抗菌作用、抗酵素作用、讓牙齒強壯，若你牙齒經常和氟化物接觸，可以增加牙齒對齲齒的抵抗力～～

因此幫牙齒塗氟是常被牙醫師拿來作為口腔保健的利器。飲水加氟、含氟牙膏或含氟漱口水，都是經過醫學界普遍認為抵抗蛀牙的一種很有效的方式！



▲大自然中的螢石（CaF2），約含有49%氟化物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

很多國家都在其公共水源中，以氟化鈉的化合物形式添加「氟」；不過其實氟化物對人體並非多多益善。

若飲水中氟化物的含量超過某個濃度，氟化物就會開始破壞人體的鈣、磷的代謝平衡，嚴重的話，還可能會在骨骼中形成氟骨病。所以說任何事情，過猶不及都不好喔！

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