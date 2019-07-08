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喉嚨明顯異物感「有東西在動」　婦女咳血就診…3公分水蛭緊貼氣管

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▲▼貴陽65歲王姓婦女氣管中發現水蛭。（圖／翻攝自微博）

 ▲貴陽65歲王姓婦女氣管中發現水蛭。（圖／翻攝自微博）

記者林瑩真／綜合外電報導

中國大陸貴陽一名65歲王姓婦女因為喉嚨有異物感，並且咳嗽總是咳血，因此前往當地醫院就診。不料，醫生檢查婦女氣管時，竟在氣管中發現一隻將近3公分的水蛭，相當嚇人。

綜合外媒報導，醫生檢查王女的支氣管發現，有一隻寄生蟲在聲帶附近的「聲門」不斷扭動進出，再仔細一看，竟然是一隻水蛭，緊緊黏在王女的氣管壁上，難怪王女稱自己不斷咳血。

由於強行摘除水蛭恐怕對王女造成二次傷害，因此醫生決定採取「冷凍提取」的方式。因為水蛭在低溫下會進入冬眠，醫生對水蛭噴二氧化碳冷凍劑後，水蛭身體一部分會降到零下80度，吸盤就會自然離開氣管，方便讓醫生將水蛭摘除。

冷凍提取技術並不罕見，在過去類似的水蛭案件中，也有不少案例是使用該技術，事實上，整個手術過程不過6分鐘。

王女透露，她從事農場工作，可能是她平時有生飲泉水的習慣，不慎將水蛭幼蟲或卵喝下，讓水蛭在她的氣管孵化，導致她氣管總有異物感，「有什麼東西在動」，並時時咳血。

報導指出，類似的案例還有一名男子覺得耳朵不適、有爬行感，前往醫院就診後發現，竟是一隻蜘蛛入住男子耳朵，甚至已經織網，所幸，最後由醫生安全取出。

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關鍵字：中國大陸,貴陽,泉水,水蛭,氣管,咳嗽,出血,大陸要聞

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