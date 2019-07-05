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下載免費手機App豐富暑假生活？趨勢科技：小心暗藏廣告軟體

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▲▼趨勢科技發現有182個免費遊戲和相機應用程式夾帶廣告軟體。（圖／趨勢科技提供）

▲趨勢科技發現有182個免費遊戲和相機應用程式夾帶廣告軟體。（圖／趨勢科技提供）

記者邱倢芯／綜合報導

暑假到了，有許多年輕學子會趁著這段空擋下載手遊打發時間，或是想為假期出遊留下美好回憶下載了免費相機應用程式；不過，趨勢科技指出，在六月中旬觀察到一波「廣告軟體活動」隱藏在182個免費下載的遊戲及相機應用程式背後。

當使用者解鎖中毒手機螢幕，就會立刻彈跳出惱人的全螢幕廣告，最高每5分鐘跳出一次，即使想關閉，頁面上也只會出現開啟新視窗的選項，允許更多廣告從背景跳出，耗用中毒手機的電池和記憶體。值得注意的是，這182應用程式當中，有111個都能夠在Google Play上找到，並且也已經在全球被下載了數百萬次

事實上，廣告軟體的犯罪手法不斷持續演變進化，目的在於賺取更多非法利潤，甚至竊取使用者資料；這些惡意程式甚至會在使用者安裝軟體後，延遲等待24小時之後才開始執行，藉機躲過沙箱偵測，不僅如此，執行一段時間之後，還會自動隱藏自己的圖示，讓使用者難以在手機桌面找到並刪除。趨勢科技建議，使用者可以直接進入手機設定當中，手動卸載廣告軟體化身的假應用程式。

雖然目前Google已經移除了這些應用程式，不過趨勢科技仍呼籲民眾在下載各類免費手機應用程式前應保持警覺。

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關鍵字：免費App,暑假,趨勢科技,廣告軟體

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